"Нафтогаз" виявив понад 3 мільйони кібератак за рік

Упродовж 2022 року на мережеву інфраструктуру НАК "Нафтогаз" було здійснено понад 3 млн кібератак.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"За 2022 рік кіберцентр "Нафтогазу" виявив та заблокував понад 3 млн різноманітних атак на мережеву інфраструктуру групи. Це в 12 разів більше, порівняно з 2021 роком", – йдеться у повідомленні.

Загалом кіберспеціалісти компанії розпізнали понад 250 технік, якими зловмисники намагались атакувати об’єкти.