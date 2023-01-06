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"Нафтогаз" виявив понад 3 мільйони кібератак за рік
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Упродовж 2022 року на мережеву інфраструктуру НАК "Нафтогаз" було здійснено понад 3 млн кібератак.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"За 2022 рік кіберцентр "Нафтогазу" виявив та заблокував понад 3 млн різноманітних атак на мережеву інфраструктуру групи. Це в 12 разів більше, порівняно з 2021 роком", – йдеться у повідомленні.
Загалом кіберспеціалісти компанії розпізнали понад 250 технік, якими зловмисники намагались атакувати об’єкти.
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