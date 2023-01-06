Ще одну експосадовицю банку "Аркада" підозрюють у розтраті коштів

Прокурори Подільської окружної прокуратури міста Києва повідомили про підозру ще одному колишньому посадовцю банку "Аркада" у розтраті коштів Фондів фінансування будівництва.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Правоохоронці встановили, що у період 2017-2018 років начальник відділу з обслуговування довірителів АТ АКБ "Аркада" у змові з керівництвом банку та забудовниками формально впровадили акцію "Разом дешевше".

"Підозрювана залучила кошти підставної особи на придбання 15 квартир у житлових комплексах "Еврика" та "Патріотика" за заниженою вартістю. Надалі під приводом невиконання підставним довірителем умов акційної програми, підставній особі поверталися кошти за придбані квартири, однак вже за їх ринковою (поточною) вартістю", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цими діями добросовісним довірителям Фондів фінансування будівництва ЖК "Еврика" та "Патріотика" завдано збитків на суму понад 4, 5 млн грн.

Наразі до суду скеровано клопотання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

У прокуратурі нагадали, що у грудні в межах цього кримінального провадження повідомили про підозру у розтраті 11,5 млн грн ще двом експосадовцям банку – заступнику директора та начальнику управління Головного департаменту по залученню коштів "Аркади".

Як повідомлялося, Національний банк 25 ​​серпня 2020 року відніс банк "Аркада" до категорії неплатоспроможних через різке зменшення нормативу достатності капіталу, а у вересні того ж року вирішив ліквідувати банк.

Причиною віднесення банку до неплатоспроможних у НБУ назвали втрату банком права власності на власний офісний будинок у центрі Києва, який у липні перереєстрували на топменеджерів Burisma Group Миколи Злочевського.

Пов'язана з банком "Аркада" компанія "Аркада-будівництво" будувала 39 будинків у великих житлових масивах Києва "Евріка", "Патріотика" та "Патріотика на озерах". Після банкрутства банку їхнє будівництво було заморожене та частково відновлено після зміни забудовника.

Восени 2020 року тодішній глава МВС Арсен Аваков заявляв, що правоохоронці розслідують кримінальну справу щодо 9 млрд грн, зібраних у фондах фінансування будівництва під управлінням банку "Аркада".

АКБ "Аркада" створено 1993 року. Власником суттєвої участі банку згідно з даними НБУ станом на 1 червня 2020 року був Костянтин Паливода (загальна участь 74,797%).

За даними Нацбанку, на 1 серпня 2020 року за розміром загальних активів банк "Аркада" займав 45 місце (1,88 млрд грн) серед 75 банків, що діяли в країні.