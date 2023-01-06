"Філіп Морріс" спростовує заяву АМКУ і пропонує спочатку перевірити дані досліджень

Виробник тютюнової продукції "Філіп Морріс Україна" заявив, що не отримував від Антимонопольного комітету жодних повідомлень про справу щодо ТОВ "Філіп Морріс Сейлс енд Дистриб’юшн" щодо поширення непідтвердженої інформації про менший, порівняно з сигаретами, ризик для здоров’я використання системи IQOS. Утім, компанія готова співпрацювати.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

"Ми не отримували жодного повідомлення від Антимонопольного комітету України про справу відносно ТОВ "Філіп Морріс Сейлс енд Дистриб’юшн". Наші твердження стосовно IQOS були та залишаються чіткими, достовірними та підтвердженими науково", – йдеться у повідомленні.

"Філіп Морріс Україна" готовий співпрацювати з АМКУ у їх розслідуванні. За даними компанії, порушення розслідування є лише "початком процесу встановлення, чи є підозрюване порушення обґрунтованим".

"Існують численні докази, які підтверджують, що попри те, що IQOS не є позбавленим усіх ризиків, він є кращою альтернативою продовженню курити. Такі докази включають ґрунтовні лабораторні дослідження та 10 клінічних досліджень компанії так само як й численні незалежні дослідження, включаючи державних установ декількох країн ЄС, таких як Німеччина, Бельгія та Нідерланди", – наполягають у компанії.

Зазначається, що тисячі курців в Україні перейшли на IQOS та припинили курити.

"Важливо, щоб споживачі продовжували отримувати достовірну інформацію та не були введені в оману, що може спонукати їх продовжувати курити або повернутися до сигарет – однієї з найбільш шкідливих форми вживання нікотину – які шкодять як їх здоров'ю так і громадському здоров'ю загалом", – підкреслили у "Філіп Морріс Україна".

У компанії також нагадали, що достовірність поширеної компанією інформації про IQOS вже була підтверджена раніше під час розгляду АМКУ заяви з подібними звинуваченнями іншого скаржника.

"Компанія також закликає АМКУ та пресу уникати висловлення або поширення передчасних висновків до повного завершення збирання доказів у справі та дотримуватись належних стандартів і принципів права", – підсумували у пресслужбі.

Як повідомлялося, днями Антимонопольний комітет розпочав справу за ознаками вчинення ТОВ "Філіп Морріс Сейлз енд Дистриб’юшн" порушення закону "Про захист від недобросовісної конкуренції".