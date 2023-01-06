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"Укренерго" попередило про погіршення ситуації з електроенергією через похолодання

Новини БізнесЦензор Енергетика

ремонт,електроенергія,світло,відновлення

Станом на 11:00 6 січня споживання в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури. До всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 23:00.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Перевищення лімітів призводить до застосування аварійних обмежень. Зокрема, вчора через перевищення лімітів у більшості областей вводились аварійні відключення", – наголосили у компанії.

Водночас наразі у нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

"Вже найближчим часом очікується значне похолодання, що призведе до стрімкого збільшення споживання, яке наразі енергосистема не в змозі покрити у повному обсязі через пошкодження та окупацію ворогом низки електростанцій, які виробляють електроенергію, зокрема, і найпотужнішої – Запорізької АЕС", – попередили в "Укренерго".

Тож енергетики закликають українців розумно споживати електроенергію, користуватися енергоємними приладами почергово. Це дозволяє знизити навантаження на енергосистему та зменшити необхідність обмеження споживання.

Автор: Юлiя Недашківська
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Тотбо знову не вистачає генерації, а з розподільчими мережами все норм?

Ви вже визначтесь нарешті! Найбільшими виробниками електики є ТЕС та ТЕЦ, на які хтось не закупив вугілля та мазут, щоб компенсувати пікові навантаження!
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06.01.2023 11:56 Відповісти
Просто фаза замерзає в дротах і не хоче .
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06.01.2023 12:45 Відповісти
 
 