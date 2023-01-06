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Новини Корпоративні відносини
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Відключення електроенергії погіршили ситуацію на ринку праці, – Нацбанк

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

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Ворожі обстріли та тривалі відключення електроенергії, а відтак послаблення економічної активності зумовили зменшення попиту на робочу силу.

Про це йдеться у Макроекономічному та монетарному огляду Національного банку (січень 2023 року).

Зокрема, кількість вакансій була на 5-23% (за різними показниками сайтів пошуку роботи) нижчою пікового значення цього року, зафіксованого у вересні.

Кількість резюме (крім пошуку роботи в ІТ та за кордоном) теж скорочувалася, зокрема через обмеження пошуку роботи в інтернеті внаслідок перебоїв з електроенергією та зв'язком.

Зазначається, що також додатковим чинником послаблення пропозиції на ринку праці може бути і сезонне зниження активності з пошуку роботи у передсвятковий період.

Як повідомлялося, безробіття в Україні впало до історичного мінімуму – станом на 26 грудня 2022 року офіційно зареєстровано 191 тис. безробітних. Однак, це не свідчить, що в Україні різко покращилася ситуація з роботою.

"Є три фактори: виплата по безробіттю зараз здійснюється лише 90 днів; баланс виїзду за кордон із жовтня знову негативний – більше людей виїжджає; чоловіки мають перед реєстрацією по безробіттю принести документи з воєнкомату, тому зараз 77% зареєстрованих безробітних це жінки", – пояснював нардеп Железняк.

Автор: Юлiя Недашківська
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Вискочить Гетманцев і скаже: «потрібно підняти податки підприємцям, гральний бізнес не чіпати, Коломойський патріот».
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06.01.2023 11:34 Відповісти
Гетманцев вбиває бізнес, а звинувачують електроенергію
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06.01.2023 11:55 Відповісти
Обрання мудрим нарітом довпойопа - преZедентом, має свої закономірні наслідки. Так війна істотно впливає на економіку, однак злочинна діяльність і бездіяльність зелених клоунів зараз впливає на бізнес найбільше. Особливо це чітко прослідковується в тих областях, які за 500+ км від зони бойових дій.
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06.01.2023 12:52 Відповісти
то мудрий наріт просто смажить шашлики та асфальт вкладає

нема коли дурницями займатись
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06.01.2023 12:57 Відповісти
Не понимаю вашего удивления, у нас как бы война в стране и половина производств разрушено
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06.01.2023 14:22 Відповісти
 
 