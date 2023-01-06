Відключення електроенергії погіршили ситуацію на ринку праці, – Нацбанк

Ворожі обстріли та тривалі відключення електроенергії, а відтак послаблення економічної активності зумовили зменшення попиту на робочу силу.

Про це йдеться у Макроекономічному та монетарному огляду Національного банку (січень 2023 року).

Зокрема, кількість вакансій була на 5-23% (за різними показниками сайтів пошуку роботи) нижчою пікового значення цього року, зафіксованого у вересні.

Кількість резюме (крім пошуку роботи в ІТ та за кордоном) теж скорочувалася, зокрема через обмеження пошуку роботи в інтернеті внаслідок перебоїв з електроенергією та зв'язком.

Зазначається, що також додатковим чинником послаблення пропозиції на ринку праці може бути і сезонне зниження активності з пошуку роботи у передсвятковий період.

Як повідомлялося, безробіття в Україні впало до історичного мінімуму – станом на 26 грудня 2022 року офіційно зареєстровано 191 тис. безробітних. Однак, це не свідчить, що в Україні різко покращилася ситуація з роботою.

"Є три фактори: виплата по безробіттю зараз здійснюється лише 90 днів; баланс виїзду за кордон із жовтня знову негативний – більше людей виїжджає; чоловіки мають перед реєстрацією по безробіттю принести документи з воєнкомату, тому зараз 77% зареєстрованих безробітних це жінки", – пояснював нардеп Железняк.