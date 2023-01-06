Одного з керівників Львівської залізниці викрили на систематичному вимаганні хабарів

Правоохоронці повідомили одному з керівників регіональної філії "Львівської залізниці" про підозру в одержанні неправомірної вигоди

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

"Один з керівників регіональної філії "Львівської залізниці" неодноразово вимагав та одержував неправомірну вигоду від приватної особи за сприяння у незаконному придбанні будівельних матеріалів, а саме – щебеневої суміші, без укладання відповідних документів", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом, за "допомогою" посадовця було незаконно реалізовано близько 270 кубічних метрів будівельних матеріалів, за що він отримав від "покупця" неправомірну вигоду.

Правоохоронці викрили зловмисника під час одержання ним чергової частини коштів.

Слідчі повідомили посадовцю про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст.368 ККУ – Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.