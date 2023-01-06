Росія зменшує добовий транзит газу через Україну до Європи п’ятий день поспіль

Прокачування газу російським "Газпромом" до країн Євросоюзу через газовимірювальну станцію (ГВС) "Суджа" 6 січня складе 35,5 млн кубометрів. Таким чином, менш ніж за тиждень показник знизився приблизно на 7,8 млн кубометрів.

Про це повідомив прессекретар очільника "Газпрому" Сергій Купріянов, передає "Комерсант".

"Газпром" здійснює подачу російського газу для транзиту через територію України в обсязі, підтвердженому українською стороною через ГВС "Суджа", – 35,5 млн куб. м на 6 січня. Заявку на ГВС "Сохранівка" відхилено", – зазначив він.



Днем раніше обсяг прокачування становив 37,6 млн куб. м, 4 січня – 37,8 млн куб. м. 3 січня – 42,2 млн, 2 січня – 42,4 млн. Почався рік із показника 43,3 млн куб. м – це середні значення прокачування в минулі місяці.

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Загалом обсяги транзиту російського газу майже втричі менше від заброньованої російським "Газпромом" гарантованої потужності в обсязі 109,6 млн кубометрів на добу. Довгостроковий контракт, укладений на 2020-2024 роки на умовах "качай або плати" передбачає, що Росія повинна оплачувати весь заброньований обсяг – у 2023 році це 40 млрд кубометрів.

Наразі причини подальшого скорочення поставок російського газу до Європи невідомі. Разом з тим, ціни на природний газ на європейських ринках продовжують знижуватися.

Як повідомлялося, за підсумками 2022 року транзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму – близько 20 мільярдів кубометрів.