БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
691 відвідувач онлайн
Новини Регуляторна політика
385 0
НБУ (8349) Альфа-банк (291) штраф (981)

Нацбанк оштрафував "Сенс Банк" на 50 мільйонів

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика

сенс

Національний банк оштрафував АТ "Сенс Банк" (колишній "Альфа-Банк Україна") на 47,7 млн грн за порушення у сфері фінмоніторингу.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, перший штраф у 47,3 млн грн наклали за незабезпечення належної організації внутрішньобанківської системи запобігання та протидії та проведення первинного фінансового моніторингу.

Другий штраф у 400 тис. грн банк отримав через неналежне виконання обов’язку здійснювати вивчення клієнтів.

Водночас "Сенс Банк" отримав письмове застереження за порушення вимог законодавста, що полягає у:

  • невизначенні (невиявленні) ризику клієнта та нездійсненні його оцінки до укладення договору;
  • порушенні строку здійснення заходів щодо актуалізації даних про клієнта;
  • незберіганні у справі клієнта документів щодо посилених заходів належної перевірки.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 