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На порталі "Дія" тепер можна отримати витяг із Єдиного реєстру юросіб

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дія

Міністерство цифрової трансформації запустило нову функцію для бізнесу. Тепер на порталі "Дія" можна отримати витяг з Єдиного державного реєстру (ЄДР).

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Цифровізували один з найпопулярніших документів для підприємців. Отримуйте витяг з ЄДР без довгих очікувань і з меншим адмінзбором", – йдеться у повідомленні.

У міністерстві нагадали, що витяг з ЄДР підтверджує, що людина мала або має бізнес, а також містить інформацію про діяльність компанії. Він необхідний в багатьох життєвих ситуаціях підприємців. Наприклад, під час підписання договорів чи для отримання послуг у банках.

Раніше витяг отримували офлайн в реєстратора, нотаріуса чи в ЦНАПах. Потрібно було сплатити адмінзбір та чекати добу. На порталі "Дія" можна отримати документ миттєво та дешевше – за 100 грн замість 130.

Щоб отримати витяг на порталі "Дія", треба зайти на портал, обрати послугу "Витяг з ЄДР", переглянути та підтвердити дані з реєстру, далі оплатити 100 грн адмінзбору картою через портал. Після того, витяг надійде у форматі PDF.

Послугу розроблено Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством юстиції за підтримки Програми EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа за підтримки Швейцарії.

Автор: Юлiя Недашківська
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