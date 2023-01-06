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Із "Нафтогазу" звільнять чотирьох топменеджерів, – ЗМІ

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нафтогаз

Правління НАК "Нафтогаз України" ухвалило рішення про звільнення чотирьох топменеджерів компанії.

Про це повідомляє "Економічна правда" із посиланням на джерела.

Зокрема, за даними співрозмовників видання, йдеться про звільнення:

  • виконавчого директора групи "Нафтогаз" Маврікія Калугіна;
  • директора зі стратегії та розвитку бізнесу групи Сергія Боєва;
  • виконувача обов'язків гендиректора "Укргазвидобування" Олександра Романюка;
  • виконувача обов’язків гендиректора "Укртрансгазу" Сергія Переломи.

Рішення, яке ухвалило правління компанії, має затвердити Кабінет міністрів, який наразі виконує функцію наглядової ради.

Автор: Юлiя Недашківська
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