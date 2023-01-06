Із "Нафтогазу" звільнять чотирьох топменеджерів, – ЗМІ
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Правління НАК "Нафтогаз України" ухвалило рішення про звільнення чотирьох топменеджерів компанії.
Про це повідомляє "Економічна правда" із посиланням на джерела.
Зокрема, за даними співрозмовників видання, йдеться про звільнення:
- виконавчого директора групи "Нафтогаз" Маврікія Калугіна;
- директора зі стратегії та розвитку бізнесу групи Сергія Боєва;
- виконувача обов'язків гендиректора "Укргазвидобування" Олександра Романюка;
- виконувача обов’язків гендиректора "Укртрансгазу" Сергія Переломи.
Рішення, яке ухвалило правління компанії, має затвердити Кабінет міністрів, який наразі виконує функцію наглядової ради.
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