Із "Нафтогазу" звільнять чотирьох топменеджерів, – ЗМІ

Правління НАК "Нафтогаз України" ухвалило рішення про звільнення чотирьох топменеджерів компанії.

Про це повідомляє "Економічна правда" із посиланням на джерела.

Зокрема, за даними співрозмовників видання, йдеться про звільнення:

виконавчого директора групи "Нафтогаз" Маврікія Калугіна;

директора зі стратегії та розвитку бізнесу групи Сергія Боєва;

виконувача обов'язків гендиректора "Укргазвидобування" Олександра Романюка;

виконувача обов’язків гендиректора "Укртрансгазу" Сергія Переломи.

Рішення, яке ухвалило правління компанії, має затвердити Кабінет міністрів, який наразі виконує функцію наглядової ради.