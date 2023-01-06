Реєстрації вживаних автівок впали за рік майже на чверть, – "Укравтопром"
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Упродовж 2022 року український автопарк поповнили 388,5 тис. вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону, що майже на чверть менше, ніж роком раніше.
Про це повідомляє "Укравтопром".
При цьому така кількість вперше зареєстрованих в країні вживаних авто більш ніж удесятеро перевищила річний обсяг ринку нових легковиків.
Середній вік вживаних авто становив 13 років.
Найбільш популярною маркою серед ввезених автівок залишається Volkswagen. У минулому році 73,4 тис. авто цієї німецької марки змінили своїх іноземних власників на українських.
На другому місці за популярністю – Renault із 31,8 тис. реєстрацій. На третьому – Ford з результатом у 28 тис. автівок.
До п’ятірки лідерів також увійшли Opel – 25,4 тис. штук та Skoda – 25,3 тис. українських номерів.
Найстарішим автомобілем, що у 2022 році отримав українську прописку, був Nissan Cedric 1977 року випуску.
Будь ласка, зачекайте...
В квітні помер тесть, лишилось авто.
Є покупець, котрий згоден купити за заявлену ціну.
Продати не можемо.
Знаєте чому?
Бо теща не може оформити спадщину - всі реєстри закриті до кінця війни.
А скільки таких випадків у всій країні?
От вам і "впали майже на чверть".