Реєстрації вживаних автівок впали за рік майже на чверть, – "Укравтопром"

Упродовж 2022 року український автопарк поповнили 388,5 тис. вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону, що майже на чверть менше, ніж роком раніше.

Про це повідомляє "Укравтопром".

При цьому така кількість вперше зареєстрованих в країні вживаних авто більш ніж удесятеро перевищила річний обсяг ринку нових легковиків.

Середній вік вживаних авто становив 13 років.

Найбільш популярною маркою серед ввезених автівок залишається Volkswagen. У минулому році 73,4 тис. авто цієї німецької марки змінили своїх іноземних власників на українських.

На другому місці за популярністю – Renault із 31,8 тис. реєстрацій. На третьому – Ford з результатом у 28 тис. автівок.

До п’ятірки лідерів також увійшли Opel – 25,4 тис. штук та Skoda – 25,3 тис. українських номерів.

Найстарішим автомобілем, що у 2022 році отримав українську прописку, був Nissan Cedric 1977 року випуску.