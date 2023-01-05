Кіберполіція викрила шахрайство під виглядом державних виплат на 1 мільйон

Кіберполіцейські викрили учасників злочинної організації в шахрайстві під виглядом державних виплат. Зловмисники використовували фішингові сайти для отримання даних банківських карт громадян і подальшого привласнення грошей. За попередніми підрахунками, потерпілим завдано понад 1 млн грн збитків. Фігурантів затримано, їм оголошено підозру.

Про це йдеться в повідомленні Нацполіції.

Схему шахрайства викрили співробітники Управління протидії кіберзлочинам у Львівській області спільно зі слідчим управлінням поліції Львівщини.

Організатор підшукував виконавців, які на замовлення створювали фішингові сайти. Далі зловмисники використовували онлайн-сервіси для масової розсилки SMS. Громадянам надходили повідомлення про можливість отримання соціальних виплат, зокрема "єПідтримки", допомоги від ЄС, різних програм благодійних фондів. Для цього їм пропонувалося перейти за посиланням та вказати дані банківських карток, на котрі нібито буде зарахована допомога.

Відомості, які користувачі вводили на фішингових сайтах, автоматично ставали відомі зловмисникам. Надалі учасники схеми привласнювали гроші з рахунків потерпілих.

За попередніми даними, у такий спосіб вони ошукали більше сотні громадян. Загальна сума збитків становить 1 млн грн.

В оселях фігурантів працівники поліції провели обшуки. Вилучено мобільні телефони, SIM-картки та ноутбуки, що використовувалися у протиправній діяльності.

Зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Учасникам схеми оголошено про підозру за ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній), ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. 5 ст. 361 (Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.