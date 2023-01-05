"Роскосмос" вказав співпрацю із Зімбабве серед здобутків за минулий рік

За підсумками 2022 року "Роскосмос" домовився про співпрацю із Зімбабве в галузі створення та запуску малих космічних апаратів.

У повідомленні "Роскосмосу" про підсумки космічного співробітництва Росії у 2022 році зазначається, що відповідної домовленості вдалося досягти 24 листопада минулого року, повідомляє російське інформагентство РБК.

"Відбулися переговори з міністром вищої та професійної освіти, інновацій, науки та технологічного розвитку Республіки Зімбабве Амоном Мурвірою, в ході яких досягнуто домовленості про подальшу співпрацю в галузі створення та запуску малих космічних апаратів освітнього та комунікаційного призначення", – йдеться у повідомленні російської держкорпорації.

Також у підсумках року "Роскосмос" звітує про укладений контракт на поставку новітніх міжконтинентальних балістичних ракет "Сармат" та низку інших угод, зокрема, про створення Свердловського науково-промислового кластера подвійного призначення у сфері транспортного машинобудування.

Крім того, у 2022 році "Роскосмос" уклав угоду з Комісією китайської супутникової навігаційної системи про співпрацю у галузі забезпечення взаємодоповнюваності глобальних супутникових систем навігації "ГЛОНАСС" та Beidou у частині системних шкал часу.Також було підписано контракт про взаємне розміщення вимірювальних станцій обох систем у Росії та Китаї.

Читайте також: Росія не змогла запустити перший власний космічний апарат на Місяць

Російська держкорпорація також підписала програму розвитку співробітництва у галузі космічної діяльності з китайською національною космічною адміністрацією на 2023–2027 роки.

Крім того, "Роскосмос" звітує про ратифікацію угод між урядами Росії та Мексики та Об'єднаних Арабських Еміратів щодо використання космічного простору в мирних цілях.

Як повідомлялося, раніше гендиректор російської держкорпорації Юрій Борисов заявляв, що збитки "Роскосмосу" у 2022 році можуть зрости до 50 мільярдів рублів ($700 млн за поточним курсом), що на 60% більше, ніж у 2021 році.

За його словами, до зростання збитків призвели запроваджені після початку вторгнення РФ в Україну санкції та інші причини, що призводили до зриву виконання замовлень.