Всесвітня продовольча програма ООН купила 60 тисяч тонн українського зерна для Ефіопії
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World Food Programme (Всесвітня продовольча програма ООН) закупила 60 тис. тонн українського зерна для Ефіопії в межах ініціативи Grain from Ukraine.
Про це йдеться в повідомленні Мінагрополітики за результатами зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського із заступницею директора World Food Programme в Україні Маріанною Уорд.
Як повідомляться, гуманітарне зерно буде завантажене на два судна в порту "Чорноморськ" та спрямоване до Ефіопії. Перше судно Amira Hana вже очікує проведення інспекції спільними координаційним центром (JCC) на вхід.
Сторони домовилися про подальшу координацію дій у питаннях надання гуманітарної допомоги найбіднішим країнам Африки та Азії для запобігання голоду.
Нагадаємо, Grain from Ukraine – продовольча ініціатива, спрямована на забезпечення зерном країн, які опинилися на межі голоду. Вона реалізується в партнерстві з World Food Programme. Обсяг акумульованих коштів, наданих міжнародними партнерами для української ініціативи Grain from Ukraine становить близько $200 млн.
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