Ще одна глобальна ІТ-компанія оголосила про масове звільнення працівників

Одна з найбільших ІТ-компаній – американська Salesforce – скоротить 10% штату або близько 7000 фахівців.

Про це засновник компанії Марк Беніофф повідомив у листі до співробітників, повідомляє галузеве видання AIN.UA.

За його словами, компанія найняла занадто багато працівників під час пандемії.

Він пообіцяв, що співробітники компанії США працівники отримають при звільненні щонайменше майже п’ятимісячну зарплату та інші пільги, в інших країнах звільнені отримають подібний рівень підтримки, відповідно до місцевого трудового законодавства.

Salesforce.com – американська компанія, розробник однойменної CRM-системи, компанія також надає платформу для самостійної розробки застосунків та хмарну систему управління базами даних.

У лютому минулого року компанія заявила про штат із 79 тисяч співробітників, що на 30% більше, ніж у 2020 році.

Як повідомлялося, ціла низка великих ІТ-компаній також оголосили про скорочення кількості співробітників. Зокрема, Meta скоротила 11 000 людей або 13% штату, Stripe скоротила 14%, Amazon також звільнить 18 000 співробітників.