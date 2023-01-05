Суд арештував майно монополіста на в’їзд в Одеський порт вартістю 700 мільйонів, – БЕБ (оновлено)

Суд заарештував корпоративні права товариства, яке контролює один із найбільших в Україні логістичних центрів, а також 13 об’єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо), які зареєстровані за ним. Орієнтовна загальна вартість товарно-матеріальних цінностей, на які накладено арешт, складає близько 700 млн грн.

Як повідомляє Бюро економічної безпеки (БЕБ), компанія підозрюється в ухиленні від сплати податків у сумі понад 18,3 млн грн. Детективи також установили, що його бенефіціарними власниками через кіпрську офшорну компанію є громадяни Росії.

За результатами обшуків адміністративних будівель підприємства, детективи БЕБ виявили та вилучили документи фінансово-господарської діяльності, що свідчать про правопорушення, а також документи, які підтверджують громадянство РФ засновників.

За даними слідства, громадяни РФ за попередньою змовою зі службовими особами товариства починаючи з 2021 року завищували податковий кредит з податку на додану вартість під час проведення фінансово-господарських операцій з декількома суб’єктами господарської діяльності. Такі порушення вимог Податкового кодексу України призвели до фактичного ненадходження до державного бюджету понад 18,3 млн грн.

"У межах досудового розслідування заарештовано корпоративні права зазначеного товариства. Також шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном – 9 одиниць транспортних засобів та 13 об’єктів нерухомості (будівлі, земельні ділянки тощо), які зареєстровані за ним. Орієнтовна загальна вартість товарно-матеріальних цінностей, на які накладено арешт, складає близько 700 млн грн", – повідомляє БЕБ.

За даними джерел ЕП в правоохоронних органах, йдеться про ТОВ "Євротерминал" в Одесі.

За даними держреєстру, власниками "Євротерминалу" вказана кіпрська Northington Holdings Ltd Павла Лісіціна (73,96%), а також Олександр Ейсмонт (14,38%) та Олександр Мажарін (6,66%).

За даними ЗМІ, Лісіцін свого часу був директором компанії Sintez U. K. Ltd., що входила до складу Sintez Group, яка у 90-ті роки займалася торгівлею нафтопродуктами на території колишнього СРСР. Одним із партнерів Павла Лісіціна по компанії Sintez був Олександр Жуков. Його дочка Дарія Жукова була відома як подруга російського мільярдера Романа Абрамовича.

Як повідомлялося, "Євротермінал" з 2016 року монопольно контролює в'їзд вантажного автотранспорту до Одеського морського порту. Монополію було отримано завдяки рішенню мерії Одеси. Вона встановила заборонні знаки проїзду на окремих вулицях міста, якими можна було б потрапити до іншого в'їзду в порт, який не контролюється "Євротерміналом".

Завдяки цьому "Євротермінал" збирав $17-26 з кожного автомобіля за проїзд його територією. Формально гроші збираються за обслуговування вантажних транспортних засобів, однак ці послуги фактично не потрібні водіям.

Антимонопольний комітет у 2017 році визнав, що "Євротермінал" зловживав монопольним становищем. Компанія була оштрафована на 5 млн грн. Рішення Комітету підтримав Верховний Суд.