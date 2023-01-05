НАЗК виявило корупціогенні фактори у нових правилах закупівель для "Укравтодору"

Національне агентство запобігання корупції (НАЗК) виявило корупціогенні фактори у проєкті урядової постанови про спрощення закупівель робіт з ремонту доріг.

Згідно із проєктом документу, у розробленому "Укравтодором" проєкті постанови пропонується внести зміни до порядку здійснення публічних закупівель у дорожній сфері на період воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення, пишуть Наші гроші.

Проєкт постанови містить два нововведення:

"Укравтодору" дозволяється закупівлі ціною більше 1,5 млн грн проводити не по відкритим торгам, а по спрощеній процедурі. Вона не передбачає для учасників торгів можливості поскаржитись в Антимонопольний комітет на дискримінаційні вимоги замовника;

"Укравтодор" зможе без відкритих торгів укладати угоди з тим самим учасником на роботи чи послуги за старими договорами, які були вже розірвані через обставини непереборної сили.

Водночас антикорупційна експертиза НАЗК вказує, що таким чином у замовника з’явиться можливість на власний розсуд обирати контрагентів при здійсненні закупівель високовартісних товарів і послуг.

"Запропоновані проєктом постанови ініціативи... сприяють створенню умов для неефективного використання коштів, безпідставного ухилення від застосування установленого загального конкурентного порядку здійснення закупівель та в цілому збільшують корупційні ризики, пов’язані з упередженим вибором контрагентів та економічно невигідними умовами контрактів", – вказує НАЗК.