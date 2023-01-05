Польща передасть Україні обладнання для системи радіаційного моніторингу

Національна агенція з ядерної енергії Польщі (РАА) готова надати обладнання для створення в Україні незалежної автоматизованої системи радіаційного моніторингу.

Про це йдеться в повідомленні Державної інспекції з атомного регулювання за результатами зустрічі в.о. голови Держатомрегулювання, головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олегп Корікова з в.о. президента Національного агентства з ядерної енергії Польщі (PAA) Анджеєм Гловацьким.

Очільники державних регуляторів України та Польщі обговорили питання двостороннього співробітництва за напрямом допомоги у створенні в Україні незалежної автоматизованої системи радіаційного моніторингу.

У Польщі така система успішно функціонує, надаючи регулюючому органу необхідні дані щодо радіаційного стану на території країни. Гловацький запевнив у зацікавленості та у готовності надати обладнання для створення такої системи в Україні.

Коріков також поінформував про ситуацію на Запорізькій АЕС, яка з 4 березня 2022 року перебуває під окупацією російських загарбників. Він зазначив, що присутність військових РФ та представників "Росатома" призвела до деградації ядерної та радіаційної безпеки на ядерному об’єкті.

Сторони наголосили на важливості відновлення безпечної експлуатації Запорізької АЕС. Єдиним можливим шляхом до цього є деокупація, демілітаризація та повернення ЗАЕС під повний контроль української влади.