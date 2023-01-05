Естонія запропонує Євросоюзу знизити "стелю" цін на російську нафту

Естонія запропонує Європейському Союзу знизити цінову "стелю" для російської нафти з нинішнього рівня $60 за барель.

Про це заявив міністр закордонних справ Урмас Рейнсалу на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

"Установлена цінова стеля для російської нафти спрацювала, вона не викликала глобальної паливної кризи, тому було б розумно знизити її з $60 за барель, оскільки реальна ціна на сиру російську нафту зараз нижча від цієї стелі", – сказав Рейнсалу.

"Якщо ми хочемо чинити тиск на Росію, цінова стеля має бути нижчою за ринкову ціну", – зазначив він.

Рейнсалу також сказав, що на пропозицію Естонії та Польщі досягнуто домовленості регулярно переглядати цінову стелю і вперше така процедура буде проведена в середині січня. Зокрема, буде розглянута пропозиція знизити цінову стелю.

Глава МЗС також сказав, що Естонія виступає за те, щоби країни Заходу знайшли можливості передати заморожені російські кошти для підтримки України.

Уся західна допомога, передана Україні минулого року, пропорційно менша, ніж заморожені кошти Росії, тому використання російських коштів може "суттєво змінити гру", вважає Рейнсалу.

Нагадаємо, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Євросоюзу країни "Великої сімки" (G7), а також Австралія з 5 грудня 2022 року запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель. Водночас набрали чинності санкції ЄС, що передбачають заборону на імпорт, купівлю та транспортування російської нафти до країн Євросоюзу і третіх країн.

Відповідно до механізму обмеження цін на російську нафту, дія цієї заборони не поширюватиметься на надання професійної допомоги, посередницьких послуг, фінансування та фінансової допомоги для транспортування, торгівлі російською нафтою, що продається країнам за межами ЄС за ціною, нижче граничної.