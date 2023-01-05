В Україні оновили правила отримання першого посвідчення водія
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В Україні підготовка в автошколі та складання іспитів відтепер відбуватиметься за оновленим алгоритмом, який передбачає 5 кроків.
Про це йдеться в повідомленні Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.
"На першому етапі обираєте акредитований навчальний заклад та проходите теоретичний курс навчання. За допомогою онлайн-тренажера готуєтеся до іспиту в сервісному центрі МВС. Потім переходите до наступного етапу – практичної підготовки", – сказано в повідомленні.
Наступним кроком: опановуєте водійські навички, складаєте внутрішній іспит в автошколі, одержуєте свідоцтво та звертаєтеся до сервісного центру МВС.
"Якщо успішно долаєте практичний іспит, приходите і отримуєте своє перше посвідчення водія", – пояснили в Головному сервісному центру МВС.
Будь ласка, зачекайте...
А я скажу чого, бо в тих автошколах - мусарнях крутяться міліарди грошви кожен рік, автошкола вспіває 4 потока випустить за рік
І після першого незданого дозволяти наступний після півроку навчань з інструктором.
Бо ви уже задовбали, шумахери хренові.
1. приходиш в сервісний центр, вивчивши теорію
2. здаєш теорію - отримуєш тимчасовий дозвіл на керування (дозволяє перебувати за кермом у присутності особи з водійським стажем не менше 2 років) - для практичного навчання.
3. де хочеш, як хочеш, скільки і з ким хочеш - вчишся практикуєшся
4. приходиш в сц знову, з екзаменатором здаєш водіння і отримуєш повноцінні права. Або не здаєш водіння і готуєшся до повторної спроби. Після третьої проваленої - повторна здача теорії і оплата 35 дол збору.
просто, логічно, зрозуміло, без корупційних ризиків