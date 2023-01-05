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В Україні оновили правила отримання першого посвідчення водія

Новини БізнесЦензор Транспорт

авто

В Україні підготовка в автошколі та складання іспитів відтепер відбуватиметься за оновленим алгоритмом, який передбачає 5 кроків.

Про це йдеться в повідомленні Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ.

"На першому етапі обираєте акредитований навчальний заклад та проходите теоретичний курс навчання. За допомогою онлайн-тренажера готуєтеся до іспиту в сервісному центрі МВС. Потім переходите до наступного етапу – практичної підготовки", – сказано в повідомленні.

Наступним кроком: опановуєте водійські навички, складаєте внутрішній іспит в автошколі, одержуєте свідоцтво та звертаєтеся до сервісного центру МВС.

"Якщо успішно долаєте практичний іспит, приходите і отримуєте своє перше посвідчення водія", – пояснили в Головному сервісному центру МВС.

В Україні оновили правила отримання першого посвідчення водія 01

Автор: Галина Ялівець
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Блд, КЛОУНИ, ЯКОГО Х*РА НЕ МОЖНА ТІ ПРАВА ОТРИМУВАТИ У ШКОЛАХ У 17 РОКІВ ЯК У ВСЬОМУ СВІТІ ???
А я скажу чого, бо в тих автошколах - мусарнях крутяться міліарди грошви кожен рік, автошкола вспіває 4 потока випустить за рік
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05.01.2023 18:40 Відповісти
Ще два практичниї іспити - один в автошколі, інший в мусарнє, ви що *****лися зовсім курви зелені ?
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05.01.2023 18:41 Відповісти
Для вас, дебілів, треба п'ять практичних екзаменів робити.
І після першого незданого дозволяти наступний після півроку навчань з інструктором.
Бо ви уже задовбали, шумахери хренові.
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05.01.2023 20:41 Відповісти
любий шумахер прекрасно знає правила)) даже любий алкаш до ДТП здасть твої 10 екзаменів ))
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05.01.2023 22:00 Відповісти
краще би зробили як в Штатах:
1. приходиш в сервісний центр, вивчивши теорію
2. здаєш теорію - отримуєш тимчасовий дозвіл на керування (дозволяє перебувати за кермом у присутності особи з водійським стажем не менше 2 років) - для практичного навчання.
3. де хочеш, як хочеш, скільки і з ким хочеш - вчишся практикуєшся
4. приходиш в сц знову, з екзаменатором здаєш водіння і отримуєш повноцінні права. Або не здаєш водіння і готуєшся до повторної спроби. Після третьої проваленої - повторна здача теорії і оплата 35 дол збору.

просто, логічно, зрозуміло, без корупційних ризиків
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06.01.2023 01:01 Відповісти
 
 