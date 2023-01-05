"Запоріжсталь" Ахметова зменшила виробництво сталі через війну на 60%

Запорізький металургійний комбінат "Запоріжсталь" за підсумками роботи у 2022 році зменшив виробництво сталі на 61,7% – до 1,49 мільйона тонн.

Як повідомляється на сайті підприємства, виробництво чавуну минулого року впало на 54,3% – до 2 мільйонів тонн, а прокату – на 60,4%, до 1,3 млн тонн.

Зокрема, у грудні 2022 року комбінат виробив 142,1 тис. тонн чавуну (падіння на 64,5% порівняно з груднем 2021 року), 70,8 тис. тонн сталі (падіння на 79,2%) та 56,7 тис. тонн прокату (падіння на 80,3%).

"Зниження рівня виробництва... пов’язане з дефіцитом сировини та логістичними проблемами, викликаними повномасштабними воєнними діями на території України. Крім того, через масовані ракетні атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури і, як наслідок, дефіцит потужності в енергосистемі, комбінат знизив виробництво, таким чином скоротивши споживання покупної електроенергії", – зазначається у повідомленні.

Компанія нагадує, що у зв'язку із загостренням військових дій у регіоні з початку березня група "Метінвест" перевела частину обладнання "Запоріжсталі" в режим гарячої консервації. Наприкінці березня комбінат частково відновив роботу цеху холодної прокатки для виробництва та відвантаження холоднокатаних рулонів європейському споживачеві. Через місяць після вимушеної зупинки комбінат вивів із консервації обладнання та частково відновив виробництво. З квітня 2022 року комбінат працює у середньому на 50% своєї потужності.

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"Запоріжсталь" – одне з найбільших промислових підприємств України, продукція якого має широкий попит у споживачів як на внутрішньому ринку, так і в багатьох країнах світу. Спеціалізація комбінату – високоякісний сталевий г/к рулон, г/к лист, холоднокатаний лист, х/к рулон із вуглецевих та низьколегованих сталей, а також сталева стрічка, чорна жерсть, гнутий профіль.

Основними споживачами продукції є виробники зварювальних труб, підприємства автомобільного, транспортного, сільськогосподарського машинобудування, виробники виробів побутової техніки.

"Запоріжсталь" перебуває у процесі інтеграції до групи "Метінвест", основними акціонерами якої є ПАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (71,24%) Ріната Ахметова та група компаній "Смарт-Холдинг" Вадима Новінського (23,76%).