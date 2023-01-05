Влада Києва витратила 2 мільярди на придбання квартир для переселенців

Департамент будівництва та житлового забезпечення КМДА перерахував 2 млрд грн у якості внеску до статутного капіталу комунального підприємства "Фінансова компанія "Житло-Інвест", згідно з рішенням Київради від 8 вересня 2022 року.

За даними Єдиного веб-порталу використання публічних коштів spending.gov.ua, ці кошти були перераховані комунальній компанії 16 грудня минулого року, повідомляє Finbalance.

Раніше заступник голови КМДА Вячеслав Непоп розповідав, що місто планує придбати за зазначені кошти лише близько тисячі квартир. Тобто в середньому одна квартира коштуватиме бюджету Києва 2 мільйони гривень.

"Місто прийняло рішення про закупівлю за рахунок міського бюджету житла, яке буде власністю територіальної громади міста. Питання забезпечення житлом містян та вимушених переселенців можна буде вирішити за рахунок здачі в оренду цього житла. Це може бути як довгострокова оренда, так і оренда з правом викупу", – зазначав Непоп.

Додамо, що в листопаді Київрада внесла зміни в бюджет 2022 року та перерозподілила видатки загального і спеціального фондів бюджету столиці, збільшивши видатки головним розпорядникам коштів на 3,2 млрд грн, у тому числі Департаменту будівництва та житлового забезпечення для поповнення статутного фонду КП "Фінансова компанія "Житло-Інвест" було виділено 421,5 млн грн.

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Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року Кабінет міністрів докапіталізував "Українську фінансову житлову компанію" ("Укрфінжитло") на 30 мільярдів гривень шляхом випуску облігацій державної позики.

"Укрфінжитло" є координатором держпрограми доступного іпотечного кредитування для громадян "єОселя". 100% акцій компанії належить державі.

З 11 листопада головою правління ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло") призначено Євгена Мецгера, який зі скандалом звільнився минулого року з посади голови державного "Укрексімбанку" після нападу на журналістів. Однак у підсумку суд лише оштрафував Мецгера на 3400 гривень, відмовившись обмежити можливість його призначання на нові керівні посади.

Зазначимо, що наприкінці минулого року Кабінет міністрів вже влив у капітал ПрАТ "Укрфінжитло" облігації внутрішньої держпозики на 20 млрд грн.