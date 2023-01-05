"Приватбанк" не зміг відсудити у компанії Коломойського 1 мільярд боргу

Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції, який у жовтні 2020 року задовольнив позов державного "Приватбанку" до ТОВ "Агротермінал" як поручителя ТОВ "Боріваж" про стягнення 1 млрд грн заборгованості.

Відповідне рішення Південно-західний апеляційний господарський суд ухвалив 7 грудня 2022 року, задовольнивши апеляційну скаргу ТОВ "Агротермінал", повідомляє Finbalance.

Згідно із судовими матеріалами, "Приватбанк" розірвав кредитний договір з ТОВ "Боріваж", укладений перед націоналізацією банку у листопаді 2016 року, поручителем за яким був "Агротермінал".

У суді ТОВ "Агротермінал" зауважувало, що граничний термін повернення позики, який був встановлений кредитною угодою, – 3 листопада 2026 року, й відповідно строк виконання зобов`язань з повернення кредиту не настав.

Суд першої інстанції вирішив, що "Приватбанк" правомірно скористався правом на дострокове розірвання кредитного договору.

Натомість Південно-західний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити позов "Приватбанку" до ТОВ "Агротермінал" про стягнення 1 млрд грн.

Суд апеляційної інстанції констатував, що "висновок місцевого господарського суду про наявність підстав для задоволення первісного позову з одночасним застосуванням умов спірного договору як в редакції позивача, так і в редакції відповідача у сукупності, застосовуючи "розширені умови" таких правочинів, є неправомірним".

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При цьому 25 жовтня 2022 року Госпсуд Дніпропетровської області задовольнив позов "Приватбанку" до ТОВ "Боріваж" та розірвав інший кредитний договір з кредитним лімітом 2,87 млрд грн, укладений у грудні 2016 року.

Крім того, суд стягнув з ТОВ "Боріваж" на користь "Приватбанку" прострочену заборгованість зі сплати процентів за користування кредитом у розмірі 230 млн грн.

Водночас у вересні минулого року Центральний апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу "Приватбанку" та стягнути на користь банку належну ТОВ "Боріваж" частку в статутному фонді ТОВ "Агротермінал Логістік" у розмірі 99,99% (у договорі застави заставну вартість предмету застави було визначено в розмірі 5,5 млрд грн).

ТОВ "Агротермінал Логістік" було поручителем "Приватбанку" по рефінансуванню, залученому банком в НБУ ще до націоналізації. Предметом іпотеки був зерновий термінал "Бориваж" в Одеській області (в акваторії порту "Южний", загальна потужність перевалки – 2 млн тонн зернових на рік), його вартість, узгоджена сторонами іпотечного договору, становила 5,54 млрд грн. Цей актив пов`язували з Ігорем Коломойським та партнерами. Однак у результаті низки судових рішень "Приватбанк" вже після націоналізації погасив заборгованість часів Коломойського за кредитами рефінансування перед НБУ.

За даними "Приватбанку", обсяг його кредитного портфелю, який він пов`язує з попередніми акціонерами, на кінець третього кварталу 2021 року становив 163,9 млрд грн (на початок 2021 року – 164,3 млрд грн, на початок 2020 року – 210,6 млрд грн).

За інформацією банку, в 2020 році за рахунок резерву він списав з балансу кредити, які пов`язує з екс-акціонерами, на суму 56,7 млрд грн.