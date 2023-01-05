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Amazon звільнить рекордні 18 тисяч співробітників

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

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Компанія Amazon скоротить більше робочих місць, ніж планувалося раніше. Ще в листопаді з’явилися повідомлення про те, що гігант електронної комерції звільнить 10 тис. працівників, проте зараз виявилося, що ця цифра досягне 18 тис.

Про це повідомив генеральний директор Енді Джессі у своєму блозі, передає Engadget.

Більшість майбутніх звільнень буде з відділів роздрібної торгівлі та рекрутингу.

Як зазначає The Wall Street Journal, за останні кілька років Amazon виграв від карантину через COVID-19, оскільки людям доводилося робити покупки онлайн частіше, ніж раніше. Повідомляється, що компанія додала сотні тисяч співробітників, щоб не відставати від сплеску попиту, а потім запустила аналіз скорочення витрат, щоб побачити, які підрозділи не приносять прибутку. Тоді Amazon заморозив прийом на роботу, закрив звичайні магазини та бізнес-підрозділи.

Компанія звернеться до працівників після 18 січня, тому звільнення, ймовірно, відбудуться протягом найближчих тижнів. Amazon запропонує їм пакети, які включають "виплату в разі звільнення, тимчасові виплати медичного страхування та зовнішню підтримку працевлаштування".

Автор: Галина Ялівець
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