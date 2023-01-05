Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагає прискорити будівництво білоруських портів у Росії, що йому обіцяв Владімір Путін.

Про це він заявив на нараді щодо експорту білоруських товарів, передає місцеве державне інформагентство БЕЛТА.

"Потрібно швидше будувати ці порти, доводити до певного рівня і торгувати вже через власні порти", – заявив Лукашенко.

Водночас він зауважив, що російські порти для білоруського експорту також використовуються недостатньо.

"Треба буде обговорити і ці питання. Принаймні те, що ви просили мене вирішити на рівні президента РФ для того, щоб були відкриті для нас порти, я вважаю, що всі питання вирішені. Питання залишається за малим – починати вантажити у цих портах. Хоча дещо ми вже почали вантажити", – сказав Лукашенко.

Як повідомлялося, у серпні 2022 року Лукашенко оголосив про плани побудувати власний порт у РФ, про що ніби вже домовився з Путіним.