Данія, Швеція та Німеччина продовжують розслідування вибухів на "Північних потоках", – ЄК

Розслідування диверсії на газопроводах "Північні потоки" відбувається на національних рівнях країн, яких торкнувся цей інцидент.

Про це заявила офіційна представниця Єврокомісії Дана Спінант на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"У будь-якому випадку ми вжили заходів щодо захисту критично важливих інфраструктур. Цілу серію заходів вжито на рівні Європейського Союзу в прямому зв'язку з цими інцидентами, щоб захистити наші критично важливі інфраструктури", – сказала Спінант.

У свою чергу інша представниця ЄК Аніта Хіппер у відповідь на питання про те, що випливає з доповіді відповідних країн про інцидент, пояснила: "Шведська влада повідомила нам, що завдані газопроводам "Північні потоки" збитки є результатом диверсії, що доведено. Але розслідування, як і раніше, продовжується в Данії, Швеції та Німеччині".

При цьому вона зазначила, що розслідування входить до компетенції цих країн.

Нагадаємо, 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Як повідомлялося, поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Своєю чергою російський президент Владімір Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів". Росія також викликала дипломатів Німеччини, Данії та Швеції через недопуск її представників до розслідування диверсій на газопроводах "Північного потоку". Згодом Росія звинуватила Велику Британію у підривах на "Північних потоках".