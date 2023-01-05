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Новини Енергетика
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Ціни на російську нафту після запровадження санкцій впали до $50 за барель, – Мінфін РФ

Новини БізнесЦензор Енергетика

нафта

Середня ціна нафти російської експортної марки Urals у грудні 2022 року зменшилась до $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року.

Як повідомляє Мінфін РФ, порівняно із груднем 2021 року ціна бареля Urals впала у 1,4 раза (порівняно із $72,71 за барель).

Водночас завдяки зростанню цін у першій половині минулого року середня ціна нафти Urals за підсумками всього 2022 року склала $76,09 за барель, порівняно із $69 за барель за підсумками 2021 року.

Нагадаємо, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Євросоюзу країни "Великої сімки" (G7), а також Австралія з 5 грудня 2022 року запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель. Водночас набрали чинності санкції ЄС, що передбачають заборону на імпорт, купівлю та транспортування російської нафти до країн Євросоюзу і третіх країн.

Відповідно до механізму обмеження цін на російську нафту, дія цієї заборони не поширюватиметься на надання професійної допомоги, посередницьких послуг, фінансування та фінансової допомоги для транспортування, торгівлі російською нафтою, що продається країнам за межами ЄС за ціною, нижче граничної.

За даними Bloomberg, станом на 8 грудня вартість російського сорту нафти Urals, на яку припадало близько 60% морського експорту країни минулого року, становила $43,73 за барель. 

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+9
Новина дійсно гарна. Треба також врахувати, що ціна продажу складається не тільки з витрат на видобування, а і на транспортування. А з якогось рашистського тюменя до Індії та Китаю шлях не близький, то все поки що йде нормально. А рашиzzтська недоімперія неминуче вщент, дотла буде зруйнована.
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05.01.2023 16:00
+7
Думаю, що український заєць бридився б грати ту кацапську потвору.
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05.01.2023 15:59
+5
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05.01.2023 15:36
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05.01.2023 15:36 Відповісти
Думаю, що український заєць бридився б грати ту кацапську потвору.
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05.01.2023 15:59 Відповісти
Коли її ніхто купувати не буде, тоді будемо радіти.

Зараз це все ще дорого і приносить мордору дохід, який вони витрачають на війну.
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05.01.2023 15:36 Відповісти
Такого не будет, шо никто не будет зариться на кацапонефть, бо кацапы-терпилы будут даже за бесплатно ее раздавать, шобы не сворачивать производство, бо его потом не восстановить.
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05.01.2023 16:27 Відповісти
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05.01.2023 15:39 Відповісти
При собівартості видобутку від $20 до $50 за бочку - чудова ціна. Зупинити видобуток - жаба задавить, качатимуть фактично на шару.
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05.01.2023 15:41 Відповісти
Новина дійсно гарна. Треба також врахувати, що ціна продажу складається не тільки з витрат на видобування, а і на транспортування. А з якогось рашистського тюменя до Індії та Китаю шлях не близький, то все поки що йде нормально. А рашиzzтська недоімперія неминуче вщент, дотла буде зруйнована.
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05.01.2023 16:00 Відповісти
АМIНЬ !!!
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05.01.2023 16:25 Відповісти
В русском варианте это звучит, как - "За морем и телушка - полушка, да дорог перевоз"....
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05.01.2023 16:35 Відповісти
Китай з дисконтам 40% лікує.
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05.01.2023 15:59 Відповісти
Брежнев со товарищи так хотіли допомогти Європі у 70 проти арабів, а цей крисьониш із своїми горе кооператорами все "іспохабив".
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05.01.2023 19:42 Відповісти
дивуюся від цієї кацапаської козломордятини. Та сидіть тихо качайте нафту продавайте по 100 і вище баксів. Те саме з газом , Покажіть як жити всьому світу. Нє. У ніх красниє лініі і сфєри вліянія. Дибілоїди. Воістину кацапу всього світу багато , а пів мало
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05.01.2023 21:33 Відповісти
 
 