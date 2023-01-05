Державні "Приватбанк" та "Ощадбанк" сконцентрували більше половини депозитів українців

Станом на початок грудня у 67 українських банках перебувало 889,5 млрд грн коштів фізичних осіб. Найбільше вкладів зберігалося у державному "Приватбанку" – 314,7 млрд грн.

Про це свідчать дані Національного банку.

На другому місці за обсягом вкладів розмістився державний "Ощадбанк" із 159,8 млрд грн.

Трійку лідерів замикає "Райффайзен Банк" – 54,2 млрд грн. До топ-5 за вкладами також увійшли "Універсал Банк" – 46,2 млрд грн та "Сенс Банк" (колишній "Альфа-Банк Україна") – 42,4 млрд грн.

Як повідомлялося, упродовж січня-листопада 2022 року платоспроможні українські банки отримали 19,43 млрд грн прибутку. Найбільше заробив державний "Приватбанк" – 22,87 млрд грн. Після нього йдуть "Укрсиббанк" – 3,27 млрд грн та "Райффайзен Банк" – 2,79 млрд грн.