Уряд Казахстану дозволив банкам вивезти з країни завезені росіянами рублі

Уряд Казахстану дозволив банкам разово вивезти з республіки готівкові рублі.

Як повідомили у Національному банку Казахстану, постанова уряду набула чинності та діятиме протягом 60 календарних днів.

Відповідний дозвіл запроваджено для конвертації готівкових рублів у безготівкову форму та поповнення банками кореспондентських рахунків.

При цьому Нацбанк Банк звертає увагу, що банки другого рівня мають у своєму розпорядженні різні інструменти, які дозволяють "мінімізувати ризики накопичення готівкових російських рублів".

За даними Міністерства праці та соціального захисту Казахстану, станом на початок грудня минулого року до цієї країни приїхало близько трьох мільйонів громадян Росії, з них від початку оголошення в цій країні мобілізації – 837 тисяч осіб. Водночас більшість із них повернулись до РФ або поїхали далі, у Казахстані залишилось приблизно 300 тисяч росіян. З них 30 тисяч осіб працюють відповідно до договорів, мають реєстрацію тимчасового проживання.

У березні 2022 року президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв затвердив указ про заходи для забезпечення фінансової стабільності. Серед іншого документ вводив заборону на вивезення з республіки іноземної валюти на суму понад $10 тис. Наприкінці липня влада республіки дозволила банкам вивезти готівкові російські рублі, дозвіл діяв до 31 серпня.