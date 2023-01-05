В Україну за рік ввезли зі сплатою податків лише 660 безпілотників, решта – гуманітарна допомога

За 2022 рік з початку повномасштабної війни в Україну офіційно ввезли лише 657 дронів, за які сплачено ПДВ та мито. Усі інші безпілотники були завезені як гуманітарна допомога та допомога військовим.

За 2022 рік з початку повномасштабної війни в Україну офіційно ввезли лише 657 дронів, за які сплачено ПДВ та мито. Усі інші безпілотники були завезені як гуманітарна допомога та допомога військовим.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

За його словами, найближчими днями нардепи ініціюють звільнення від ПДВ та мита ввезення дронів до кінця війни.

"Ніякого економічного сенсу в наявності таких обмежень зараз немає. Чесно говорячи, треба було це зробити значно раніше", – зазначив він.

Як повідомлялося, в кінці листопада Кабінет міністрів вніс засоби супутникового доступу до мережі інтернет (Starlink) до переліку товарів, які постачаються на територію України без сплати мита та ПДВ.