Французький суд випустив мільярдера Жеваго під заставу і переніс розгляд справи про екстрадицію (оновлено)
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Суд французького міста Шамбері переніс на 19 січня слухання щодо екстрадиції затриманого у Куршавелі мільярдера Костянтина Жеваго в Україну.
За словами адвоката затриманого Франсуа Зімере, суд також погодився звільнити бізнесмена з-під варти під заставу в 1 мільйон євро, повідомляє Reuters.
Під час судового засідання і адвокати мільярдера, і прокурор зауважили, що їм потрібно більше часу, щоб підготуватися до слухання справи про екстрадицію. Судді погодилися з цим, призначивши нову дату розгляду справи на 19 січня.
Сам Жеваго під час розгляду справи заявив, що справа проти нього є політичною, а також попросив суд випустити його під заставу у розмірі 1 мільйон євро. За словами адвокатів, суд це прохання задовольнив. В самому суді на запит Reuters поки не відповіли.
Нагадаємо, 28 грудня минулого року за запитом української сторони Жеваго затримали на французькому гірськолижному курорті Куршевель. Тоді суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт Жеваго, повідомляли у ДБР.
Наприкінці вересня 2019 року слідчі ДБР заочно вручили підозру екс-нардепу Костянтину Жеваго у справі про розтрату 2,5 млрд грн коштів банку "Фінанси та кредит". За інформацією ДБР, у липні 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго у міжнародний розшук.
У пресслужбі бізнесмена звинувачення заперечують, повідомивши, що він перебував за кордоном на лікуванні. Водночас влітку 2022 року журналісти помітили його на власній яхті "Z" в Монако.
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2. Створення МОНСТРА під назвою "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" і подальша його діяльність з втручання у справи між банками і вкладниками були б неможливими і стали б незаконними, якби у Закон України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17) не було включено термін "вклад" у значенні, що відрізняється від значення терміну "вклад (депозит)" у Законі України "Про банки і банківську діяльність" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text) унеможливлює підлягання поверненню вкладених до банку коштів (депозиту) вкладнику. Якщо два закони по-різному регулюють відносини, пов'язані з основною банківською діяльністю, і вкладник укладає договір з банком на підставі розуміння терміну "вклад" у значенні Закону України "Про банки і банківську діяльність", а центральний банк (створена ним урядова організація) не повертає вклад, керуючись Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", ця ситуація звільняє і банкірів (крім банкірів центрального банку та чиновників їхньої "дочки"), і вкладників від будь-якої відповідальності і від будь-яких наслідків, які настають через втрату вкладу.
Держава Україна в особі Верховної Ради України створила передумови для притягнення завідомо невинних банкірів і вкладників до юридичної відповідальності за те, що банківські вклади стали не "розміщеними клієнтами", а "залученими банками" коштами.
3. Жеваго - це метал для снарядів (у т.ч. той, що варять за межами України), це місто/селище/селоутворюючі ГОКи з десятками тисяч працівників/місцевих жителів, тому не віджимати треба майно/ліцензії/кошти/свободу у нього, а ДОМОВЛЯТИСЯ як з інвестором.
Французький суд, як і наш "самий гуманний". Випустили, тепер шукайте вітра в полі!