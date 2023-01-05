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Жеваго (316) суд (3135) Франція (575) екстрадиція (47)

Французький суд випустив мільярдера Жеваго під заставу і переніс розгляд справи про екстрадицію (оновлено)

Новини БізнесЦензор Корупція

жеваго

Суд французького міста Шамбері переніс на 19 січня слухання щодо екстрадиції затриманого у Куршавелі мільярдера Костянтина Жеваго в Україну.

За словами адвоката затриманого Франсуа Зімере, суд також погодився звільнити бізнесмена з-під варти під заставу в 1 мільйон євро, повідомляє Reuters.

Під час судового засідання і адвокати мільярдера, і прокурор зауважили, що їм потрібно більше часу, щоб підготуватися до слухання справи про екстрадицію. Судді погодилися з цим, призначивши нову дату розгляду справи на 19 січня.

Сам Жеваго під час розгляду справи заявив, що справа проти нього є політичною, а також попросив суд випустити його під заставу у розмірі 1 мільйон євро. За словами адвокатів, суд це прохання задовольнив. В самому суді на запит Reuters поки не відповіли.

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Нагадаємо, 28 грудня минулого року за запитом української сторони Жеваго затримали на французькому гірськолижному курорті Куршевель. Тоді суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт Жеваго, повідомляли у ДБР. 

Наприкінці вересня 2019 року слідчі ДБР заочно вручили підозру екс-нардепу Костянтину Жеваго у справі про розтрату 2,5 млрд грн коштів банку "Фінанси та кредит". За інформацією ДБР, у липні 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго у міжнародний розшук.

У пресслужбі бізнесмена звинувачення заперечують, повідомивши, що він перебував за кордоном на лікуванні. Водночас влітку 2022 року журналісти помітили його на власній яхті "Z" в Монако.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+3
Вже встиг домовитися з Эрмаком?
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05.01.2023 22:22
+3
Бачите, у Хранції теж корупція!
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06.01.2023 00:40
+2
іди ***** троль тупий - 76 % кред портфелю банку фінанси і кредит - інсайдерські, даже бєна скільки депозитів не крав в приваті
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05.01.2023 22:13
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1. В МЗС та Мін'юсті відсутні оригінали Європейської конвенції про видачу правопорушників (мною особисто перевірено), на сайті Верховної Ради України під плашкою "офіційний переклад" опублікована Європейська конвенція про видачу правопорушників (ратифікація - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/43/98-%D0%B2%D1%80#Text), текст якої спотворено і не відповідає оригіналу. Уникнути видачі елементарно просто, оспоривши у суді, спростувавши чи скасувавши апостиль або переклад на французьку будь-якого документа, складеного на виконання цієї "Конвенції" в "офіційному перекладі".

2. Створення МОНСТРА під назвою "Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" і подальша його діяльність з втручання у справи між банками і вкладниками були б неможливими і стали б незаконними, якби у Закон України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4452-17) не було включено термін "вклад" у значенні, що відрізняється від значення терміну "вклад (депозит)" у Законі України "Про банки і банківську діяльність" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2121-14#Text) унеможливлює підлягання поверненню вкладених до банку коштів (депозиту) вкладнику. Якщо два закони по-різному регулюють відносини, пов'язані з основною банківською діяльністю, і вкладник укладає договір з банком на підставі розуміння терміну "вклад" у значенні Закону України "Про банки і банківську діяльність", а центральний банк (створена ним урядова організація) не повертає вклад, керуючись Законом України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб", ця ситуація звільняє і банкірів (крім банкірів центрального банку та чиновників їхньої "дочки"), і вкладників від будь-якої відповідальності і від будь-яких наслідків, які настають через втрату вкладу.

Держава Україна в особі Верховної Ради України створила передумови для притягнення завідомо невинних банкірів і вкладників до юридичної відповідальності за те, що банківські вклади стали не "розміщеними клієнтами", а "залученими банками" коштами.

3. Жеваго - це метал для снарядів (у т.ч. той, що варять за межами України), це місто/селище/селоутворюючі ГОКи з десятками тисяч працівників/місцевих жителів, тому не віджимати треба майно/ліцензії/кошти/свободу у нього, а ДОМОВЛЯТИСЯ як з інвестором.
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05.01.2023 20:24 Відповісти
іди ***** троль тупий - 76 % кред портфелю банку фінанси і кредит - інсайдерські, даже бєна скільки депозитів не крав в приваті
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05.01.2023 22:13 Відповісти
Ну да "не крав". Фонд гарантування позов проти Жеваго -46 млрд. А власник цырку твій Беня витягнув із Привату -5×40= 200 млрд грн, коштів вкладників. А тобі він скіки дає?
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06.01.2023 01:09 Відповісти
Вже встиг домовитися з Эрмаком?
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05.01.2023 22:22 Відповісти
Бачите, у Хранції теж корупція!
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06.01.2023 00:40 Відповісти
В тексти документів про видачу спеціально завели помилки, щоб суд відмовив у задоволенні, Така процедура відбувається після оплати вимог Замовника.
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06.01.2023 02:41 Відповісти
Французи узяли приклад з "печерного" суду 🤣🤣🤣🤣
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06.01.2023 07:35 Відповісти
Може навпаки.Французи не стали брати приклад з Українського судочинства.Сторони взяли час для ознайомлення із матеріалами справи.Це їхнє законне право...
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06.01.2023 10:49 Відповісти
І призначили заставу у 45тис разів меншу від завданих збитків? Невід'ємне право відмазати злочинця.
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06.01.2023 13:07 Відповісти
А-ну йдіть на роботу і сплачуйте податки, "країна без вас ніяк"! Не ваша справа про панів пліткувати
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06.01.2023 09:32 Відповісти
Так влаштований капітілістичний світ.Бідні працюют на богатих...Кращого ніхто не вигадав.В іншому випадку диктат і працювати, як скаже цар....
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06.01.2023 10:54 Відповісти
Я про це вже писав, ще коли його "взяли", так і сталось.
Французький суд, як і наш "самий гуманний". Випустили, тепер шукайте вітра в полі!
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06.01.2023 11:35 Відповісти
Суди. Суди ніколи не міняються...
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06.01.2023 11:40 Відповісти
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06.01.2023 13:47 Відповісти
 
 