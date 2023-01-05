Французький суд випустив мільярдера Жеваго під заставу і переніс розгляд справи про екстрадицію (оновлено)

Суд французького міста Шамбері переніс на 19 січня слухання щодо екстрадиції затриманого у Куршавелі мільярдера Костянтина Жеваго в Україну.

За словами адвоката затриманого Франсуа Зімере, суд також погодився звільнити бізнесмена з-під варти під заставу в 1 мільйон євро, повідомляє Reuters.

Під час судового засідання і адвокати мільярдера, і прокурор зауважили, що їм потрібно більше часу, щоб підготуватися до слухання справи про екстрадицію. Судді погодилися з цим, призначивши нову дату розгляду справи на 19 січня.

Сам Жеваго під час розгляду справи заявив, що справа проти нього є політичною, а також попросив суд випустити його під заставу у розмірі 1 мільйон євро. За словами адвокатів, суд це прохання задовольнив. В самому суді на запит Reuters поки не відповіли.

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Нагадаємо, 28 грудня минулого року за запитом української сторони Жеваго затримали на французькому гірськолижному курорті Куршевель. Тоді суд французького міста Шамбері виніс рішення про екстрадиційний арешт Жеваго, повідомляли у ДБР.

Наприкінці вересня 2019 року слідчі ДБР заочно вручили підозру екс-нардепу Костянтину Жеваго у справі про розтрату 2,5 млрд грн коштів банку "Фінанси та кредит". За інформацією ДБР, у липні 2021 року Інтерпол оголосив Жеваго у міжнародний розшук.

У пресслужбі бізнесмена звинувачення заперечують, повідомивши, що він перебував за кордоном на лікуванні. Водночас влітку 2022 року журналісти помітили його на власній яхті "Z" в Монако.