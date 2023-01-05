"Укрзалізниця" купила рейки у французького виробника за вдвічі вищою ціною, ніж у "Метінвеста" Ахметова

Філія "Центр забезпечення виробництва" АТ "Укрзалізниця" 14 грудня уклала угоду з французьким виробником Saarstahl Rail на придбання рейок на 37,6 млн євро (1,45 млрд грн).

Про це свідчать дані в системі "Прозорро", передають "Наші гроші".

Відповідно до угоди, придбані 19 тис. тонн традиційних для "Укрзалізниці" рейок Р-65 з загартованою поверхнею кочення довжиною 25 метрів, а не 50 як у Європі.

Ціна становить 1980 євро за тону, або 76 392 грн. У ціні врахована поставка на умовах DAP до Мостиської Львівської області. Однак вказано, що тягу з Польщі до України оплачує "Укрзалізниця".

Рейки від французького заводу, що належить німецькій металургійній групі Saarstahl, вийшли вдвічі дорожчими від рейок "Метінвесту-СМЦ" Ріната Ахметова.

Ця компанія була монопольним постачальником рейок для "Укрзалізниці", виробництво велось на заводі "Азовсталь" у Маріуполі, який наразі окупований та знищений армією Росії.

Восени 2021 року "Укрзалізниця" замовляла рейки у "Метінвеста" по 33 780 грн/т, або 1065 євро. У 2019 році – по 26 550 грн/т, або 1002 євро по курсу. У 2018 році – 29 001 грн/т, або 938 євро по курсу.

Зазначається, що світові котирування сталі з 2018 року виросли вдвічі. Однак, ці коливання не відображались так на ціні рейок від "Метінвесту".

Контракт з Saarstahl Rail був укладений під час візиту урядової делегації України до Парижу.