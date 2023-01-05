На Одеській митниці викрили масштабну схему поборів, хабарі просили навіть за генератори

Правоохоронці викрили масштабну схему поборів на Одеській митниці, де без хабарів не пропускали в Україну навіть генератори.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

За оперативними даними, митники брали гроші з усіх, хто перевозив товари через кордон. Це підтверджують й обшуки адмінбудівлі митного поста.

"Працівники ДБР виявили схованки грошей співробітників митниці. Інспектори лише за декілька годин зміни встигли "заробити" понад 65 тис. грн. Гроші спритники ховали під плінтусами, у комп'ютерній техніці, обігрівачах, макулатурі та навіть у туалеті", – кажуть правоохоронці.

Зазначається, що під час спецоперації було затримано інспектора Одеської митниці, який вимагав з імпортера "плату" за безперешкодний ввіз генераторів та електроприладів в Україну.

Зокрема, митник брав гроші за не створення штучних проблем при митному оформленні генераторів попри те, що нині діють пільгові умови для їх розмитнення. Такі "послуги" він оцінював у 50% від суми офіційних митних платежів.

Лише за короткий період слідство задокументувало факти отримання посадовцем хабарів на кілька тисяч доларів.

ДБР затримало інспектора "на гарячому" після чергового отримання грошей.

Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання інспектору запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Слідство триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до цієї та інших схем.