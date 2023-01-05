За час повномасштабної війни Україна експортувала майже 40 мільйонів тонн агропродукції

Україна відвантажила від початку повномасштабного вторгнення майже 39 млн тонн зернових, олійних культур і продуктів їх переробки.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

У трійці лідерів серед агрокультур, які були відправлені за 10 місяців війни, є кукурудза – 15,6 млн тонн, пшениця – 8,6 млн тонн та соняшникова олія – 3,3 млн тонн.

За грудень було відвантажено 6,8 млн тонн агропродукції, що на 900 тис. тонн більше, ніж за листопад. Загалом грудень позначився очікуваним зменшенням поставок ріпаку. Натомість збільшився експорт кукурудзи на 1,3 млн тонн – він становить 3,3 млн тонн.

Обсяг вивезеної пшениці за грудень залишається незмінним і становить 1,6 млн тонн. Також майже незмінними залишилися поставки соняшникової олії та соєвих бобів. Першої відправлено 468 тис. тонн, у листопаді це було 466 тис. тонн. Соєвих бобів – 387 тис. тонн у грудні проти 385 тис. тонн у листопаді. Натомість скоротилися на 65 тис. тонн поставки насіння соняшника, його поїхало 312 тис. тонн.

Значне зменшення спостерігається у відвантаженнях ріпаку: 237 тис. тонн у грудні проти 412 тис. тонн у листопаді та проти 777 тис. тонн у жовтні. Таке явище для України є сезонно-традиційним.

Майже вдвічі зменшилися обсяги відвантажень ячменю – за грудень експортовано 179 тис. тонн.

Загальний обсяг відправок за 10 місяців у розрізі культур: 15,6 млн тонн – кукурудза (39,96%); 8,6 млн тонн – пшениця (21,98%); 3,3 млн тонн – соняшникова олія (8,37%); 3 млн тонн – ріпак (7,75%); 2,7 млн тонн – насіння соняшника (6,92%); 2,2 млн тонн – шроти (5,8%); 1,7 млн тонн – ячмінь (4,37%); 1,7 млн тонн – соєві боби (4,48%), 188 тис. тонн – соєва олія (0,48%).