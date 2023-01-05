У Росії пригрозили конфіскувати іноземні активи у відповідь на вилучення російських на користь України

Голова Державної думи РФ В’ячеслав Володін заявив, що Росія отримає право вилучати іноземні активи, якщо Німеччина та інші країни ЄС конфіскують російські кошти на користь України.

Про це він повідомив у Telegram, передає "Комерсант".



"Сьогодні німецький уряд вирішив перекласти проблеми, які створили їхні попередники на нашу країну. З цією метою планують вилучити російські активи на відновлення України. Щойно таке рішення відбудеться, ми маємо право на аналогічні дії щодо активів Німеччини та інших держав", – зазначив політик.



Володін вважає, що вилучення коштів і власності Росії започаткує процес, коли всі держави ігноруватимуть міжнародне право, на свій розсуд забиратимуть те, що вважають за потрібне.

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Як повідомлялося, за даними ЗМІ, Німеччина відкрита для використання мільярдів євро із заморожених російських активів, щоб допомогти Україні у відбудові, якщо вдасться вирішити юридичні питання, а союзники підуть цим же шляхом.

Також в Естонії повернулися до питання використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Одразу два міністерства працюють над підготовкою юридичних підстав для цього кроку.