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АЗС (1487) бензин (1019) ціни (2959)

Великі мережі АЗС знизили ціни на бензин

Новини БізнесЦензор Транспорт

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Деякі роздрібні мережі АЗС з 4 по 5 січня зменшили вартість пального.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО і WOG бензин марки А-95 здешевшав на 1 грн – до 52 грн/л. Вартість бензинів А-95 з покращеними показниками якості у цих мережах також знизилась на 1 грн – до 54 грн/л.

На стільки ж здешевшала "преміум-п’ятірка" у мережах "Рур груп" (до 51,99 грн/л) і Prime (до 49 грн/л).

Дизпальне у мережах Prime і VostokGaz здешевшало на 0,5 і 1 грн, до 53 і 53,99 грн/л відповідно.

Автор: Юлiя Недашківська
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