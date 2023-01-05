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Новини Енергетика
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Енергоспоживання продовжує зростати, складна ситуація – на сході та півдні країни, – "Укренерго"

Новини БізнесЦензор Енергетика

електроенергія

Станом на 11:00 5 січня споживання в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури та активізацію роботи промисловості та бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей України доведені ліміти споживання, які діють з 8:00 до 23:00. Перевищення лімітів споживання призводить до застосування аварійних обмежень", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі у нічний період електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття споживання.

Водночас через несприятливі метеоумови є низка пошкоджень у розподільчих мережах центрального регіону. Ремонтні бригади обленерго відновлюють живлення.

4 січня ввечері на сході країни внаслідок обстрілу росіян пошкоджено один з об’єктів енергетичної інфраструктури. Також у прифронтових регіонах на сході та півдні залишається складною ситуація з електропостачанням через значні пошкодження електромереж та високу активність бойових дій.

Упродовж останніх трьох місяців енергосистема України зазнала значних пошкоджень внаслідок прицільних масованих ракетних та безпілотних атак ворога. Пошкодження об’єктів генерації та магістральних мереж складні та масштабні. Як наголошують в "Укренерго", їх відновлення все ще потребує значних ресурсів та часу.

Автор: Юлiя Недашківська
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Може нам як в Польші, почати будувати міні атомні електростанції? Бо сонячні панелі зараз мало допоможуть, вони ж недурно сонячні. Вітряки так само поки є вітер, ці всі речі тільки допоміжні. Для промисловості вони недостатні і ненадійні. Хиба тільки для дому, але то теж коштує.
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05.01.2023 13:31 Відповісти
У мирний час питань не має, і зручно і надійно, а зараз, поки йдуть обстріли, це небезпечно!!! Ці міні АЄС як і теплові використовуються не замість "зеленої енергетики", а на підтримку у менш сонячну погоду та на час відсутності вітрів достатньої сили!
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05.01.2023 16:24 Відповісти
А може просто долбаный ДТЭК закупит на "свои" ТЭС и ТЭЦ мазут и уголь, и будет запускать генерацию в часы пикового потребления, вместо отключать бытовых потребителей?
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05.01.2023 20:01 Відповісти
 
 