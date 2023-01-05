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Ціни на газ у Європі знизилися до мінімуму з вересня 2021 року
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Ціна на газ у Європі вперше з вересня 2021 року опускалася нижче за $700 за тисячу кубометрів.
Про це свідчать дані біржі ICE.
Вартість лютневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах станом на 9:12 за київським часом становила $726,3 за 1 тис. куб. м. При цьому на відкритті торгів вона становила $696,4 за 1 тис. куб. м. (63,5 євро за МВт-год).
Зниження ціни на газ у Європі триває третій тиждень поспіль.
Як повідомлялося, 20 грудня країни Євросоюзу за підсумками тривалої дискусії досягли згоди про обмеження ціни на природний газ на рівні 180 євро за МВт-год (близько $1900 за тисячу кубометрів) з 15 лютого.
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ViktorXP
показати весь коментар05.01.2023 10:56 Відповісти Мені подобається 2
Sergii Ustim
показати весь коментар05.01.2023 12:33 Відповісти Мені подобається 1
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