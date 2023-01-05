Ціни на газ у Європі знизилися до мінімуму з вересня 2021 року

Ціна на газ у Європі вперше з вересня 2021 року опускалася нижче за $700 за тисячу кубометрів.

Про це свідчать дані біржі ICE.



Вартість лютневого ф'ючерсу на хабі TTF у Нідерландах станом на 9:12 за київським часом становила $726,3 за 1 тис. куб. м. При цьому на відкритті торгів вона становила $696,4 за 1 тис. куб. м. (63,5 євро за МВт-год).



Зниження ціни на газ у Європі триває третій тиждень поспіль.

Як повідомлялося, 20 грудня країни Євросоюзу за підсумками тривалої дискусії досягли згоди про обмеження ціни на природний газ на рівні 180 євро за МВт-год (близько $1900 за тисячу кубометрів) з 15 лютого.