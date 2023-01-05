США найближчим часом оголосять про нову оборонну допомогу Україні

Адміністрація США вважає, що інтенсивні бойові дії в Україні триватимуть упродовж подальшої перспективи, й тому готова оголосити про нову оборонну допомогу Україні найближчими днями та тижнями.

Про це під час брифінгу повідомив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"Бойові дії на сході України впродовж останніх кількох тижнів були особливо інтенсивними. Думаю, нам слід очікувати, що такі бойові дії продовжуватимуться ще достатньо тривалий час", – зазначив він.

Тому, за його словами, США продовжать надавати Україні допомогу у сфері безпеки.

"Ви побачите, як ми продовжимо робити це в найближчі дні й тижні", – наголосив Кірбі.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден наприкінці грудня підписав законопроєкт про федеральні витрати на $1,7 трлн, який передбачає допомогу Україні та союзникам на $45 млрд.