Росія засекретить додаткову інформацію про транспортування нафти

Уряд Росії планує обмежити розкриття інформації оператора нафтопроводів "Транснєфть" до липня 2024 року.

Відповідний проєкт постанови уряду РФ підготувала російська Федеральна антимонопольна служба (ФАС), пише "Коммерсант".

"Метою запропонованого регулювання є мінімізація ризиків збільшення санкційного тиску на споживачів послуг з транспортування нафти та нафтопродуктів", – пояснюють автори поправок.

Згідно із проєктом документа, зміна порядку та термінів розкриття інформації компанією передбачає тимчасове вилучення даних з публічного доступу та їх надання на запит зацікавлених осіб з урахуванням збереження конфіденційності.

Передбачається, що постанова набуде чинності з 1 березня 2023 року та діятиме до 1 липня 2024 року включно.

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"Транснєфть" – найбільша у світі нафтопровідна компанія, володіє 68 тис. км магістральних трубопроводів, понад 500 перекачувальними станціями та резервуарами обсягом понад 24 млн кубометрів. Компанія транспортує 83% нафти, що видобувається в Росії, і 30% вироблених у Росії нафтопродуктів.

Чинне правове регулювання не дозволяє суб'єкту природної монополії самостійно регулювати процес розкриття даних про свою діяльність. Внесення змін планується за ініціативою самої "Транснєфті".

Як повідомлялося, з травня минулого року російська трубопровідна монополія "Транснєфть" обмежила доступ до щомісячних графіків експорту нафти з російських портів.

Загалом влада Росії після повномасштабного вторгення в Україну засекретила ціну низку даних.