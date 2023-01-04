Аграрії можуть отримати цього року фінансування на $1,4 мільярда, – Сольський

Україна цього року збирається направити на державну підтримку агросектору 1,56 млрд грн, які вже передбачені в держбюджеті, а також отримати $432 млн на кредитування посівної з низькою процентною ставкою та основні потреби аграріїв.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський у ході пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

Крім того, за словами Сольського, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та інші донори запланували надання Україні в новому році $1 млрд за програмою пільгового кредитування аграріїв.

За даними Сольського, у держбюджеті України на 2023 рік уже передбачено 1,56 млрд грн держдопомоги, із яких 1 млрд грн буде направлено на виплату грантів для розвитку садів та теплиць, 360 млн грн – на діяльність запущеного незадовго до початку війни Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, та 201 млн грн – на розвиток організацій водокористувачів.

Сольський розповів, що Україна за допомогою Світового банку в новому році отримає $432 млн, із яких $202 млн піде на виплату компенсації за процентними ставками для кредитів агросектору в рамках програми "5-7-9%". Ще $80 млн буде направлено на одноразові виплати аграріям, які обробляють від 1 до 120 га та одноразові дотації власникам 3-100 голів великої рогатої худоби.

Крім того, іноземні партнери спрямують $50 млн на підтримку енергозабезпечення зерносховищ в Україні, і $100 млн – на закупівлю української пшениці та подальше її постачання до країн Африки та Азії.

За даними міністра, ще $1 млрд може бути отриманий у 2023 році на підтримку пільгового кредитування для аграріїв від IFC та інших донорів, допомога між якими може бути виділена, ймовірно, у пропорції 50/50.