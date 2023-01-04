"Київський метрополітен" заплатить 70 мільйонів за коригування проєкту будівництва метро на Виноградар
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ТОВ "КБ "Теплоенергоавтоматика" (Одеса) стало переможцем тендеру КП "Київський метрополітен" щодо коригування проэкту будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метро на житловий масив Виноградар вартістю 69,4 млн грн.
Про це повідомляється в оголошенні Prozorro, передає Інтерфакс-Україна.
Договір із переможцем тендеру укладено 29 грудня 2022 року. Кінцевий термін виконання робіт – 30 грудня 2023 року.
За даними Opendatabot, "КБ "Теплоенергоавтоматика" створено у 1999 році. Його власниками вважаються Тетяна Білецька (70%) та Олександр Павлик (30%). За даними фінзвітності компанії за 2022 рік, її чистий збиток склав 994 тис. грн, дохід – 10,5 млн грн.
Компанія у 2020 році займалася проєктами капремонту столичних станцій метро "Хрещатик" та "Шулявська" щодо забезпечення вільного доступу маломобільних груп населення.
Нагадаємо, комунальне підприємство "Київський метрополітен" у 2018 році уклало договір про виконання будівельних робіт з продовження Сирецько-Печерської лінії метро з "Київметробудом", який став переможцем тендеру на Prozorro.
У рамках першої черги робіт на ділянці майже в 4 км передбачається побудувати дві станції – "Мостицька" та "Проспект Правди" – та відгалуження у бік станції "Виноградар" для подальшого продовження лінії.
Передбачалося, що роботи продовжаться до 2021 року, а їхній бюджет становитиме 5,99 млрд грн.
У вересні 2021 року компанія подала позов до комунального підприємства "Київський метрополітен" з вимогою перенести дату завершення будівництва продовження Сирецько-Печерської лінії метро на травень 2023 року.
Згідно з чинним договором, роботи з будівництва продовження Сирецько-Печерської лінії на Виноградарі мали завершитися 26 листопада 2021 року.
Нагадаємо, у січні 2020 року голова наглядової ради ПАТ "Київметробуд" Олег Токарєв заявив, що терміни завершення будівельних робіт із продовження Сирецько-Печерської гілки столичного метрополітену на Виноградарі відкладаються на рік.
Тоді ж Офіс генпрокурора заарештував рахунки компанії за підозрою у спробах співробітників заволодіти державними грошима на будівництво метро на Виноградарі. Згідно з матеріалами слідства, кошти виводилися через фірми, пов’язані з нардепом від фракції "ОПЗЖ" Вадимом Столаром.
Пізніше Національна поліція України почала розслідувати факт незаконного присвоєння підрядниками коштів, виділених на будівництво гілки метрополітену в Києві.
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