МОЗ: Базова потреба в генераторах для медичних закладів закрита

Через платформу UNITED24 для лікарень закупили 516 генераторів.

Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, передає Укрінформ.

"Якщо говорити про UNITED24, то в рамках цієї ініціативи вже закуплено 516 генераторів і ще триває залучення ресурсів та плануються наступні закупівлі. Тривають поставки генераторів різної потужності і за рахунок інших джерел та від міжнародних партнерів і благодійників", – сказала Карчевич.

Вона зауважила, що базова потреба у генераторах у медзакладах закрита. Зараз збір іде на додаткову потребу.

"Інакше кажучи, генераторів, які є в медзакладах, достатньо для забезпечення роботи операційних, реанімації, критичного медобладнання в умовах тривалих відключень світла. Враховуючи можливі негативні сценарії, потрібно бути готовими до тривалих блекаутів. Відповідно до того закладам доведеться до генераторів приєднувати й інші прилади, медобладнання, інші групи споживачів для освітлення, приготування їжі", – сказала Карчевич.

Також, за її словами, частина медзакладів, окрім генераторів, забезпечені станціями супутникового інтернету Starlink. За час війни передано для потреб медичної сфери понад 1 тис. таких станцій.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що Україна наразі домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів, понад 7000 генераторів потужністю до 100 кВ та понад 600 генераторів потужністю понад 100 кВ.