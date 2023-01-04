Німеччина торік надала Україні допомоги на 12 мільярдів євро

Німеччина за 10 місяців війни надала Україні допомогу на понад 12 млрд євро.

Про це повідомив представник пресслужби Вольфганг Бюхнер на брифінгу, передає Укрінформ.

Німеччина, за його словами, непохитно стоїть на боці України.

"Навіть сума підтримки, наданої з 24 лютого 2022 року, – понад 12 млрд євро – говорить сама за себе", – підкреслив Бюхнер.

Він нагадав, що інформація щодо військової підтримки оприлюднюється на сайті Федерального уряду.

Стосовно постачання озброєнь Бюхнер зазначив, що Німеччина надає Україні ті озброєння, які вона потребує, що їй допомагає, але так, щоб Німеччина та НАТО не стали стороною війни. Берлін і надалі триматиметься такого принципу – не постачати типи озброєнь і військової техніки, зокрема, танків, якщо цього не зроблять партнери та союзники по Альянсу.

Федеральний уряд оновлює перелік наданих Україні озброєнь щотижня, але востаннє він був оновлений 20 грудня. Тим часом Мінекономіки Німеччини 4 січня відзвітувало про експорт озброєнь в 2022 році, із чого випливає, що Україна зайняла з великим відривом перше місце у переліку країн, які отримували дозволи на постачання німецьких озброєнь, – 2,25 млрд євро, або більше чверті від усіх виданих торік.

Раніше повідомлялося, що Німеччина відкрита для використання мільярдів євро із заморожених російських активів, щоб допомогти Україні у відбудові, якщо вдасться вирішити юридичні питання, а союзники підуть цим шляхом.