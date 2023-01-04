Польща підписала контракт на придбання 116 танків Abrams у США

Глава Міністерства оборони Польщі Маріуш Блащак підписав угоду про купівлю у США 116 танків Abrams M1A1, які вже були в експлуатації.

Підписання документа відбулося у розташуванні 1 танкової бригади ЗС Польщі поблизу Варшави, передає Укрінформ.

"Танки, щодо отримання яких я сьогодні (4 січня, – ред.) затвердив угоду, мають надійти на озброєння Збройних Сил Польщі цього року, і це наше велике досягнення", – зазначив Блащак.

Він також повідомив, що зараз польська сторона веде переговори з американською про купівлю великої партії сучасних снарядів до цих танків.

Міністр додав, що польські танкісти вже тренуються на танковому полігоні Бедруско (захід РП), аби вміти експлуатувати танки цього типу.

За словами Блащака, ці танки посилять східний фланг НАТО.

Блащак звернув увагу на високий рівень співпраці між Польщею та США в оборонній сфері. Зокрема, торік Польща підписала контракт про купівлю у США 250 нових танків Abrams M1A2 SEPv3. Крім того, на озброєння польської армії потрапили ЗРК Patriot, а в цьому році надійдуть ракетні системи HIMARS.

У липні минулого року Польща отримала від США перші 28 танків Abrams відповідно до контракту, що передбачає закупівлю 250 нових танків у версії M1A2 SEPv3.