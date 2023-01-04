БЕБ відсторонило керівника у Закарпатські області через затримання на хабарі підлеглого
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Бюро економічної безпеки України (БЕБ) відсторонило керівника Територіального управління у Закарпатській області через виявлені факти хабарництва його підлеглих.
Як повідомляє пресслужба БЕБ, наразі співробітники центрального апарату проводить службове розслідування.
У БЕБ також запевняють, що відомство надає всебічне сприяння щодо розслідування цієї справи та розкриття кримінального злочину.
Раніше СБУ затримала на хабарі старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області та депутата однієї з сільських рад Ужгородського району.
За даними слідства, старший детектив БЕБ покривав нелегальний збут підакцизних товарів – електронних сигарет, та отримував від їх реалізації грошові кошти.
Зокрема, за "кришування" нелегального бізнесу чиновник вимагав з комерсантів сплачувати йому по $2 з кожної проданої електронної сигарети.
Правоохоронці задокументували передачу йому першої частини хабаря у сумі $2 тис. . Під час одержання другої частини коштів у сумі $4 тис. старшого детектива та місцевого депутата затримали.
Будь ласка, зачекайте...
Керівництво БЕБУ ( Левченко Сергій, Олександра Чайка, Костянтин Овчаров і.т.н.) та детективи (Андрій Терещенко) й далі намагаються не звертати на відкрите мною кримінальне првадження 72022000220000051 від 04.11.2022року та отримувати хабарі від злочинців.
Бюджету України завдано шкоди більше 70млн грн і схема й надалі працює, а хабарі й надалі осідають в кишенях керівництва БЕБУ. Ось вам і новостворена організація БЕБУ тільки перевертні в погонах тіж самі!!!