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БЕБ відсторонило керівника у Закарпатські області через затримання на хабарі підлеглого

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сбу

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) відсторонило керівника Територіального управління у Закарпатській області через виявлені факти хабарництва його підлеглих.

Як повідомляє пресслужба БЕБ, наразі співробітники центрального апарату проводить службове розслідування.

У БЕБ також запевняють, що відомство надає всебічне сприяння щодо розслідування цієї справи та розкриття кримінального злочину.

Раніше СБУ затримала на хабарі старшого детектива Територіального управління БЕБ у Закарпатській області та депутата однієї з сільських рад Ужгородського району.

За даними слідства, старший детектив БЕБ покривав нелегальний збут підакцизних товарів – електронних сигарет, та отримував від їх реалізації грошові кошти.

Зокрема, за "кришування" нелегального бізнесу чиновник вимагав з комерсантів сплачувати йому по $2 з кожної проданої електронної сигарети.

Правоохоронці задокументували передачу йому першої частини хабаря у сумі $2 тис. . Під час одержання другої частини коштів у сумі $4 тис. старшого детектива та місцевого депутата затримали.

Автор: Михайло Орлюк
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БЕБ відсторонило, а зелений гній свого резніченка не відсторонює! Втім як і татарова.
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04.01.2023 18:26 Відповісти
Чергова "зелена ящерка" скидае свій хвіст...
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05.01.2023 01:16 Відповісти
Я вже рік інформую БЕБУ про схему ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах ст. 212 ч.1,2 а в бюро понабирали бувших перевертнів в погонах податківців які роками кришували цю схему ухиляння від сплати податків і сьогодні нічого не змінилось.
Керівництво БЕБУ ( Левченко Сергій, Олександра Чайка, Костянтин Овчаров і.т.н.) та детективи (Андрій Терещенко) й далі намагаються не звертати на відкрите мною кримінальне првадження 72022000220000051 від 04.11.2022року та отримувати хабарі від злочинців.
Бюджету України завдано шкоди більше 70млн грн і схема й надалі працює, а хабарі й надалі осідають в кишенях керівництва БЕБУ. Ось вам і новостворена організація БЕБУ тільки перевертні в погонах тіж самі!!!
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05.01.2023 05:58 Відповісти
 
 