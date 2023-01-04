Експорт аграрної продукції через війну зменшився до $20 мільярдів за рік, – Сольський

Україна минулого року експортувала, за попередніми даними, сільгосппродукції не менш як на $20 млрд, що приблизно наполовину менше, ніж у 2021 році.

Про це повідомив міністр агарної політики та продовольства України Микола Сольський в ефірі національного телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

Сольський також наголосив, що це все одно дуже чимала сума, особливо з урахуванням агресії РФ та інших обставин, за умов яких Україна виконувала зовнішні постачання.

Сольський зазначив, що у 2021 році більша частина валютної виручки дісталася українському агросектору, тоді як у 2022 році значну частину маржі з експорту сільськогосподарських культур отримали інфраструктурні та логістичні компанії, зокрема іноземні.

"Кораблі, які йдуть з українським зерном, страхові послуги та все інше, через воєнні ризики та умови, в яких ми живемо, значно подорожчали. Але це все одно стаття №1 щодо валютних надходжень країни, і є великі шанси, що у наступного року ситуація буде схожою", – наголосив Сольський.

Раніше заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка повідомив, що у 2022 році в умовах війни український бізнес експортував товарів на $44,1 млрд і вагою 99,8 млн тонн.

За його словами, у звичайних умовах показники торгівлі могли би видатись катастрофічними, адже вартість експорту на 35% менша, ніж в 2021. А фізичні обсяги скоротилися на 38,4%.

Нагадаємо, за підсумками 2021 року Україна експортувала агропродовольства на суму $27,9 млрд, що майже на 25% більше, ніж рекордний показник 2020-го ($22,4 млрд).