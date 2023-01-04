Найдорожчим благодійним лотом на аукціонах "Prozorro.Продажі" стала марка з "русскім воєнним кораблем"

Найдорожчими лотами, які продали на благодійних аукціонах "Prozorro.Продажі", стали марка "Укрпошти", картина Сергія Притули, знак "Укравтодору", ручка президента США джо Байдена та тубус, розмальований Петриківським розписом.

Про це йдеться в повідомленні "Prozorro.Продажі".

Як повідомляється, за 10 місяців роботи благодійних торгів на підтримку Збройних Сил України та гуманітарні потреби українців вдалось отримати та спрямувати на благодійність 6,9 млн грн. Це близько двох десятків успішних торгів та 154 учасники, які змагались за спортивні нагороди, картини, воєнні трофеї та різні символічні речі.

Зокрема, серед лотів: