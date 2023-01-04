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Детектив БЕБ "кришував" нелегальний продаж електронних сигарет на Закарпатті, – СБУ. ФОТО

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сбу

Служба безпеки України (СБУ) ліквідувала корупційну схему у Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Закарпатській області, до організації якої причетний старший детектив БЕБ в регіоні.

Як повідомляє пресцентр СБУ, детектив налагодив механізм незаконного одержання грошей від місцевих підприємців.

"За регулярні "внески" він обіцяв їм не реагувати на факти підпільного збуту підакцизної продукції, зокрема електронних сигарет. За "кришування" нелегального бізнесу чиновник вимагав з комерсантів сплачувати йому по $2 з кожної проданої електронної сигарети. При чому посадовець намагався максимально поширити свій вплив у регіоні та залучити до схеми якомога більше продавців", – йдеться у повідомленні СБУ.

За даними слідства, до злочинної діяльності старший детектив залучив депутата сільради в Ужгородському районі.

Співробітники СБУ затримали обох фігурантів після одержання $6 тис. неправомірної вигоди.

Наразі посадовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

У СБУ додали, що вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Детектив БЕБ кришував нелегальний продаж електронних сигарет на Закарпатті, – СБУ 01

Детектив БЕБ кришував нелегальний продаж електронних сигарет на Закарпатті, – СБУ 02

Детектив БЕБ кришував нелегальний продаж електронних сигарет на Закарпатті, – СБУ 03

Автор: Михайло Орлюк
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3,14дораси! І таких в бебі переважна більшість.
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04.01.2023 17:59 Відповісти
і це не дивно. Бо більша частина співробітників БЕБу, то колишні працівники податкової поліціі
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05.01.2023 08:02 Відповісти
накуй той БЕБ?? Розігнати не пробували??
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04.01.2023 18:46 Відповісти
Та ці БЕБівці просто діти в порівнянні з деякими діячами з того ж самого СБУ.
Скоріш за все це просто конкурентна боротьба між двома відомствами.
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04.01.2023 21:58 Відповісти
Шо вернулись до Украини до корита за баблом,вас стрелять и вешать будут
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04.01.2023 22:42 Відповісти
Хто що охороняє з того щось і має. Тут мало б бути обовязкова застава-гарантія свого будинку зі сторони того хто заступає на такий пост і щотижневий детектор брехні.Безконтрольність породжує безнаказанність.
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04.01.2023 23:11 Відповісти
Я вже рік інформую БЕБУ про схему ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах ст. 212 ч.1,2 а в бюро понабирали бувших перевертнів в погонах податківців які роками кришували цю схему ухиляння від сплати податків і сьогодні нічого не змінилось.
Керівництво БЕБУ ( Левченко Сергій, Олександра Чайка, Костянтин Овчаров і.т.н.) та детективи (Андрій Терещенко) й далі намагаються не звертати на відкрите мною кримінальне првадження 72022000220000051 від 04.11.2022року та отримувати хабарі від злочинців.
Бюджету України завдано шкоди більше 70млн грн і схема й надалі працює, а хабарі й надалі осідають в кишенях керівництва БЕБУ. Ось вам і новостворена організація БЕБУ тільки перевертні в погонах тіж самі і це під час війни в країні!!
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05.01.2023 05:57 Відповісти
один сам все организовал начальство ничего не знало...
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05.01.2023 10:55 Відповісти
Пісоя цього треба весь БЕБ розігнати, а керівника посадити.
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05.01.2023 14:33 Відповісти
 
 