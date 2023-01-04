В іранських дронах знайшли елементи виробництва понад десяти компаній із США

Всередині одного іранського безпілотника, збитого в Україні восени 2022 року, були знайдені деталі, виготовлені понад десятком американських і західних компаній.

Про це пише CNN із посиланням на оцінки української розвідки.

Як зазначається, оцінка, якою наприкінці минулого року ознайомилися урядовці США, ілюструє масштаб проблеми, з якою зіткнулася адміністрація президента США Джо Байдена, яка пообіцяла припинити виробництво Іраном безпілотників, які Росія сотнями запускає в Україну.

Минулого місяця Білий дім створив загальноадміністративну робочу групу для розслідування того, як технологія американського та західного виробництва – починаючи від меншого обладнання, як-от напівпровідники та модулі GPS, і закінчуючи більшими частинами, такими як двигуни, – опинилася в іранських безпілотниках.

Варіанти боротьби з проблемою обмежені. США протягом багатьох років вводили жорсткі обмеження експортного контролю та санкції, щоб перешкодити Ірану отримати високоякісні матеріали.

Зараз офіційні особи США розглядають можливість посилення дотримання цих санкцій, заохочуючи компанії краще контролювати власні ланцюги поставок і намагаються виявити сторонніх дистриб’юторів, які беруть ці продукти та перепродають їх зловмисникам.

Немає доказів того, що будь-яка з цих компаній порушує закони США про санкції та свідомо експортує свої технології для використання в безпілотниках. Незважаючи на те, що багато компаній обіцяють посилити моніторинг, виробникам часто дуже важко контролювати, куди ці надзвичайно поширені деталі потрапляють на світовий ринок, зазначають експерти CNN.

Компанії також можуть не знати, що вони шукають, якщо уряд США не наздогнав і не наклав санкцій на суб’єкти, які купують і продають продукти в незаконних цілях.

Однак оцінка української розвідки є ще одним доказом того, що, незважаючи на санкції, Іран все ще знаходить велику кількість комерційно доступних технологій. Так, із 52 компонентів, які українці вилучили з іранського безпілотника Shahed-136, 40, імовірно, були виготовлені 13 різними американськими компаніями.

Згідно з оцінкою, решта 12 компонентів були виготовлені компаніями в Канаді, Швейцарії, Японії, Тайвані та Китаї.

Іранські компанії, які перебувають під санкціями, здається, успішно працюють над спробами припинити постачання найважливіших компонентів та електроніки. Наприклад, компанія, яка створила збитий дрон, Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), перебуває під санкціями США з 2008 року.

Однією з головних проблем називають те, що російським та іранським офіційним особам набагато простіше створити підставні компанії для закупівлі обладнання та уникнути санкцій, ніж західним урядам розкрити ці підставні компанії, на що іноді можуть піти роки.

Окреме розслідування збитих в Україні іранських безпілотників, проведене британською дослідницькою компанією Conflict Armament Research, виявило, що 82% компонентів було виготовлено компаніями, розташованими в США.

Згідно з українською оцінкою, серед компонентів американського виробництва, знайдених у безпілотнику, було майже два десятки деталей, виготовлених компанією Texas Instruments, включно з мікроконтролерами, регуляторами напруги та контролерами цифрових сигналів; модуль GPS від Hemisphere GNSS; мікропроцесор NXP USA Inc.; і компоненти друкованих плат від Analog Devices і Onsemi. Також були виявлені компоненти, виготовлені компанією International Rectifier, яка зараз належить німецькій компанії Infineon, і швейцарською компанією U-Blox.